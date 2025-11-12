Las cabañas e invernales de Hazas, en Tresviso, ven mejorados sus accesos Fomento mejorará próximamente el abastecimiento de agua, ampliará las plazas de aparcamiento y reparará una pista como salida de emergencia de la localidad

Pedro Álvarez Potes Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:26

Propietarios de cabañas e invernales en Hazas (en el municipio de Tresviso) tienen acceso a sus fincas tras una actuación de Fomento, que ha actuado sobre seis tramos «que se encontraban muy deteriorados», con placa de pavimento de hormigón armado. El titular de esta consejería giró visita a Tresviso para supervisar los trabajos realizados, que han costado casi 37.000 euros.

Bedia anunció que próximamente se licitará la mejora del abastecimiento con una inversión de 48.399 euros para unificar la recepción de todas las aguas de los manantiales hacia uno de los depósitos y, desde este, una vez filtrado y clorado, bombear el agua hacia un segundo depósito, reduciendo gastos de mantenimiento y -a su vez- garantizando el agua a todas las zonas del municipio.

Además, Tresviso, recibirá una subvención de 100.000 euros dentro del Plan de Inversiones Municipales, con la que se llevarán a cabo diferentes mejoras de seguridad en el acceso a su núcleo urbano y la construcción de 12 plazas de aparcamiento junto a la iglesia. Debido a que esta localidad lebaniega está en riesgo de despoblamiento, recibirá el 100% del coste de estos proyectos.

El consejero también anunció a los responsables municipales que su departamento estudiará una petición trasladada a su Consejería, con el fin de reparar en el paraje de La Cebera, una pista en el valle de Sobra. Esta requiere una inversión de 110.000 euros para ampliar la plataforma y pavimentar, una obra que beneficiará a los vecinos como salida alternativa de emergencia en caso que se cierre la carretera general que comunica con la población asturiana de Sotres, principalmente como consecuencia de argayos.