Complicado rescate de un barranquista alemán en el río Navedo, en Peñarrubia Foto:112 Los servicios de emergencias portearon al herido duran más de 700 metros y tuvieron que izarle con técnicas de rescate vertical PILAR CHATO Santander Martes, 6 agosto 2019, 21:45

Un golpe accidental en una rodilla desencadenó la emergencia. Uno de los integrantes de un grupo organizado con monitores no podía seguir adelante con el resto de barranquistas. Se encontraban realizando la ruta del barranco del río Navedo, en Peñarrubia, pero no podía continuar, así que uno de los monitores dió aviso al Servicio de Emergencias del 112 sobre las 18.10 horas y se inició el rescate. La víctima es un hombre de 52 años, de Frankfurt (Alemania) que ya no podía doblar la rodilla

Hasta el lugar se movilizaron bomberos del 112 de Tama, sanitarios del servicio 061 y la Guardia Civil. Los efectivos del Servicio de Emergencias evacuaron al hombre porteándolo durante varios tramos. El primero de 400 metros, 40 de ellos por el barranco, en una camilla con una férula. Después tuvo que ser izado mediante instalación de cuerdas y técnicas de rescate vertical, y porteado otros y 360 metros por la senda hasta una ambulancia del 061.

El 112 ha explicado que la intervención ha sido «complicada» debido a lo resbaladizo del terreno en el barranco y a la senda de montaña pedregosa. Una vez en la ambulancia ha sido valorado por el médico y trasladado al hospital de Sierrallana.