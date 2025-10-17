El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los trabajos comenzaron con el retablo del interior de la sacristía para comprobar el estado del mural. P. Álvarez

La ermita de San Cayetano de Potes, restaurada

La intervención de la Fundación Santa María de Toraya incluyó la renovación de los retablos y las pinturas de uno de los santuarios más emblemáticos de la villa lebaniega

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:18

Comenta

La ermita de San Cayetano, en Potes, luce retablo y pinturas renovadas. Un lavado de cara a una de los principales santuarios de la villa ... lebaniega. La restauración ha corrido a cuenta de la Fundación Santa María de Toraya, que dirigida por la doctora en Bellas Artes, Lydia Quevedo, ha dado una segunda vida a este patrimonio de Liébana. La ermita está situada junto al puente que lleva el mismo nombre, en el casco antiguo de Potes, y sobre su retablo y pinturas se ha llevado a cabo un trabajo organizado en varias fases desde finales del mes de mayo.

