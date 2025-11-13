El fuego quema castaños centenarios en El Habario, un singular paraje entre Pendes y Cabañes

Eran las 20.30 horas de anoche, cuando un fuerte incendio se declaró en el paraje conocido como El Habario, entre las poblaciones de Pendes ... y Cabañes, y que ha afectado seriamente a un importante número de castaños centenarios que han sufrido las consecuencias de las llamas, en un día donde el fuerte viento y las altas temperaturas ha condicionado las labores de extinción.

En el dispositivo han participado efectivos de la guardería, una cuadrilla del servicio de montes y dotaciones de bomberos del parque del 112 de Liébana, entre otros. Pasadas las 22.15 horas, el incendio estaba casi controlado.

No es la primera vez que el fuego ataca a este paraje singular de la comarca de Liébana. En el año 2013 las llamas afectaron a pastos y arbolado y de una forma especial a sus castaños centenarios. Debido a los daños sufridos por el fuego, un año después el Gobierno de Cantabria, a través de MARE, procedió a la restauración ambiental de El Habario, regenerando la zona del castañar dañado, recuperando las zonas de pasto y reponiendo ejemplares de vegetación autóctona, además de arreglar el espacio para garantizar el disfrute y utilización por los ciudadanos.

Desde entonces, nuevos incendios han afectado de nuevo a la zona, como el ocurrido en el mes de marzo de 2018, que afectó a dos castaños centenarios.

Los castaños pasto de las llamas y vista del incendio desde la carretera de Cobeña. En la parte inferior la localidad de Castro Cillorigo y en la superior la localidad de Pendes y la zona del incendio de El Habario Pedro Álvarez y DM

El Habario, es un paraje único donde se han conservado durante sucesivas generaciones de vecinos los magníficos ejemplares de castaños centenarios.

La zona en la que se ubica El Habario cuenta con una densidad de tres a cinco castaños por hectárea, y existen ejemplares dispersos de roble tocio y fresno que han sido plantados. Este rincón del municipio lebaniego tiene una gran importancia paisajística y cuenta con un área recreativa, una fuente, amplio aparcamiento, columpios y un pequeño campo de fútbol rodeado de preciosos castaños. Unos tocones de madera, permiten que se respete por el visitante la zona donde se encuentran los castaños, al ser un lugar donde aún pasta el ganado.

Tanto el ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, como el Gobierno de Cantabria, conscientes de la importancia natural de este enclave único, han realizado en los últimos años importantes mejoras en todo el entorno.

Este extraordinario paraje es paso de los peregrinos que recorren el Camino Lebaniego y que antes de llegar al monasterio de Santo Toribio para completar el recorrido desde San Vicente de la Barquera, realizan siempre un alto en el camino para disfrutar de un entorno único.