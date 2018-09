Liébana se queja de que aún no se ha acabado ningún puente del desfiladero Pedro Álvarez Con nuevos cortes de la carretera en puertas, Cillorigo y la Mancomunidad reclaman a Fomento información y plazos sobre las obras en la plataforma PEDRO ÁLVAREZ Potes Domingo, 9 septiembre 2018, 08:16

Las obras en el Desfiladero de La Hermida avanzan -de hecho se anuncian nuevos cortes de carretera a partir del lunes- pero el ritmo de los trabajos no convencen a algunos responsables locales. Si se enumera el estado de los puentes y la calzada sale una larga lista, pero los ediles y alcaldes se quejan de falta de información y de que no se haya acabado ningún puente aún.

En el último pleno ordinario celebrado en la noche del jueves en el Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, aprobó una moción para reclamar el Ministerio de Fomento información sobre el estado de las obras. El texto planteado por el alcalde, Jesús Cuevas, advierte de que tres meses después de que se hayan iniciado la colocación de los puentes hay una «ralentización evidente» de las obras con el consiguiente perjuicio que acarrea para los conductores. El ayuntamiento se queja de la falta de información por parte de la Delegación del Gobierno y del Ministerio de Fomento, que no han dado ningún plazo de finalización de las obras en marcha ni para la licitación de la mejora integral de la plataforma que está pendiente tras las obras de los puentes. Toda la Corporación reflejó en el pleno su disconformidad con la situación, e indicaron que «es vergonzoso que estén todos los puentes comenzados y ninguno acabado, que en el puente de Lebeña no se haya trabajado durante todo el verano, y que nos encontremos con enormes baches, sobre todo en esta zona de acceso al puente, que están destrozando la amortiguación en los coches, y que no se hayan rellenado hasta ahora».

También el pasado martes, el pleno de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, aprobó por unanimidad otra moción presentada por Julio Cires, presidente de la Mancomunidad, en la que se instaba al Ministerio de Fomento a la continuidad del proyecto y a que ejecutara las posteriores obras de la mejora integral de la plataforma de la carretera N-621.

Así están las obras

Desde que se iniciaran las obras, los trabajos en el desfiladero se centran en los cuatro puentes construidos en la N-621. En la actualidad, en el puente de Lebeña se ha rematado el pretil del murete de seguridad a ambos lados del puente y se ha ensanchado tanto la entrada como la salida del puente, pero están sin acabar y asfaltar por lo que hay mucha piedra suelta. Entre el puente de Lebeña y la salida a Castro Cillorigo hay muchos baches que se han acrecentado con el constante paso de turismos durante el verano. En el segundo puente se han realizado los trabajos para colocar los voladizos al río Deva y ensanchar las curvas. Falta acondicionar los accesos al puente, al igual que en el tercero de los puentes, cercano a la localidad de La Hermida, donde se han rematando estos días los pretiles de los muretes de seguridad. En el último de los puentes, el más cercano a la localidad asturiana de Panes, se ha cerrado uno de los carriles que está regulado por semáforos, y esta semana se estaba trabajando en el remate de los petriles. En las zonas de voladizos de la carretera se han colocado focos para los trabajos nocturnos.

Pedro Álvarez

El avance de las obras parece ir parejo a la lenta tramitación de esta obra muy demandada por los vecinos de la comarca de Liébana. La licitación del Ministerio de Fomento se produjo en mayo de 2015, tras años de espera. 9,8 millones de euros para la mejora de seis tramos de la carretera.En enero de 2017, una máquina de perforación geotécnica realizó sondeos en los puentes de la zona y en mayo dieron comienzo los trabajos entre las localidades de Castro Cillorigo y Lebeña. La obra de la construcción del nuevo puente de Lebeña, la más espectacular, se inició antes de las navidades de 2017. Estaba previsto que estos trabajos durasen seis semanas pero con el mal tiempo del invierno se retrasaron y obligaron a nuevos cortes de carretera.

El 29 de junio se coloca el último de los puentes, el más cercano a La Hermida con la presencia del recién nombrado delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga

Horario de los nuevo cortes

Del lunes al martes.

De las 23.00 h. del lunes 10 a las 06.00 h. del martes 11.

Del martes al miércoles.

De las 23.00 h. del martes 11 a las 06.00 h. del miércoles 12.

Del lunes al martes.

De las 23.00 h. del lunes 17 a las 06.00 h. del martes 18.

Del martes al miércoles.

De las 23.00 h. del martes 18 a las 06.00 h. del miércoles 19.

Del miércoles al jueves.

De las 23.00 h. del miércoles 19 a las 06.00 h. del jueves 20

Del jueves al viernes.

De las 23.00 h. del jueves 20 a las 06.00 h. del viernes 21.