Espinama organiza el 20 de diciembre una fiesta repleta de actividades y recibe a Papa Noel Será una jornada navideña con propuestas familiares en la que los más pequeños podrán divertirse y entregar su carta a Santa en persona

Espinama, en el corazón del valle de Liébana, volverá a recibir este año a Papa Noel en una de las citas familiares más emocionantes de la navidad en Cantabria. Esta vez Papa Noel acudirá a la localidad el sábado, 20 de diciembre, entre las 17.30 y las 20.30 horas, y será una parada en su ruta hacia la gran noche del 24, para recibir en persona a todos los niños que quieran entregarle su carta en mano.

El encanto de este pequeño pueblo de Camaleño, rodeado de naturaleza y tradición, convierte la visita en un plan perfecto para quienes buscan una escapada navideña diferente. Basta con seguir las señales desde la plaza para encontrar a Papá Noel y vivir un encuentro entrañable, ya que todos los padres que quieran pueden rellenar un formulario en el código que aparece a continuación, para que el día de la visita el propio Santa conozca el nombre de cada niño y la experiencia sea aún más especial.

Ampliar Cartel anunciando la llegada de Papa Noel a Espinama con el código QR para apuntarse. DM

La jornada contará además con actividades para disfrutar en familia. Así, el mago Dacsa hará sus mejores trucos para amenizar el momento y se repartirá chocolate caliente con churros. También participará la Asociación de Recreación Histórica del Norte, que acudirá caracterizada con vestuario de época para representar en la Obra Pía el 'Cuento de Navidad', de Charles Dickens.

La diversión continuará con la presencia del oso 'Cacho', la mascota del Racing, que recorrerá el pueblo haciéndose fotos con los niños y compartiendo momentos divertidos con las familias. Como novedad este año, se habilitará un rincón muy especial con los burros de Tete, de Camaleño, para que los pequeños puedan verlos de cerca, darles de comer y tomarse fotos con ellos.

El salón y el claustro de la Obra Pía acogerá por la tarde un mercadillo de artesanos y productores lebaniegos. A la vez, habrá pintacaras, cuentacuentos y talleres, que completarán una tarde pensada para disfrutar en familia. La música correrá a cargo de la Agrupación Coral Sardinero, que ofrecerá un concierto de villancicos. La jornada concluirá a las 20.30 horas con la entrega de premios del Concurso de Postales del Ayuntamiento de Camaleño.

Esta iniciativa es posible gracias a Líderes Impulsa, los vecinos de Espinama y la colaboración del Ayuntamiento de Camaleño, la Junta Vecinal de Espinama, el Grupo de Acción Local de Liébana, la Fundación Racing, ALSA y la Fundación Camino Lebaniego, que un año más se suman para hacer de esta cita una experiencia única para las familias.