El Plan de Sostenibilidad Turística de Liébana se prorroga un año El Consejo de Gobierno de Cantabria amplía su duración hasta mayo de 2027

Pedro Álvarez Potes Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:14 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó ayer la segunda adenda al convenio del Plan de Sostenibilidad Turística en la Comarca de Liébana, suscrito originalmente en diciembre de 2020 entre la Secretaría de Estado de Turismo, el Gobierno de Cantabria y la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia. Esta ampliación lleva la vigencia del convenio hasta mayo de 2027 y prorroga en un año el plazo de ejecución y justificación de las actuaciones, además de modificar el anexo de proyectos.

El objetivo es garantizar la continuidad de las inversiones en planificación, gobernanza, recuperación del patrimonio, creación de productos turísticos sostenibles y promoción del destino, con una inversión total de 2,75 millones de euros.

Entre las actuaciones que ya se han acometido con fondos de este plan están el mirador de Vega de Liébana sobre el río Frío desde el que se pueden admirar Dobres y Cucayo, la plaza Jesús de Monasterio de Potes -a la que dotó de una nueva imagen- y el centro de interpretación del románico en Liébana, junto al templo de Santa María de Piasca.

Entre las iniciativas previstas, destacan la implantación de sistemas de calidad y sostenibilidad, la reducción del impacto ambiental del turismo, la mejora de la señalización y accesos inteligentes, la recuperación del patrimonio histórico y cultural, y la creación de productos como 'Liébana Slow Tourism' y rutas de cicloturismo eléctrico. También se incluyen campañas de promoción para desestacionalizar la demanda y consolidar Liébana como destino turístico sostenible.