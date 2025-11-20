El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Álvarez

El Plan de Sostenibilidad Turística de Liébana se prorroga un año

El Consejo de Gobierno de Cantabria amplía su duración hasta mayo de 2027

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:14

Comenta

El Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó ayer la segunda adenda al convenio del Plan de Sostenibilidad Turística en la Comarca de Liébana, suscrito originalmente en diciembre de 2020 entre la Secretaría de Estado de Turismo, el Gobierno de Cantabria y la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia. Esta ampliación lleva la vigencia del convenio hasta mayo de 2027 y prorroga en un año el plazo de ejecución y justificación de las actuaciones, además de modificar el anexo de proyectos.

El objetivo es garantizar la continuidad de las inversiones en planificación, gobernanza, recuperación del patrimonio, creación de productos turísticos sostenibles y promoción del destino, con una inversión total de 2,75 millones de euros.

Entre las actuaciones que ya se han acometido con fondos de este plan están el mirador de Vega de Liébana sobre el río Frío desde el que se pueden admirar Dobres y Cucayo, la plaza Jesús de Monasterio de Potes -a la que dotó de una nueva imagen- y el centro de interpretación del románico en Liébana, junto al templo de Santa María de Piasca.

Entre las iniciativas previstas, destacan la implantación de sistemas de calidad y sostenibilidad, la reducción del impacto ambiental del turismo, la mejora de la señalización y accesos inteligentes, la recuperación del patrimonio histórico y cultural, y la creación de productos como 'Liébana Slow Tourism' y rutas de cicloturismo eléctrico. También se incluyen campañas de promoción para desestacionalizar la demanda y consolidar Liébana como destino turístico sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  6. 6

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  7. 7

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  8. 8

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  9. 9

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta
  10. 10

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Plan de Sostenibilidad Turística de Liébana se prorroga un año

El Plan de Sostenibilidad Turística de Liébana se prorroga un año