Potes y Cillorigo usarán la Inteligencia Artificial para la detección temprana de incendios

La empresa cántabra ITGest España, con sede en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, presentó ayer en el Centro de Estudios Lebaniegos el proyecto ' ... Trirural Tech' para la detección temprana de incendios en masas forestales de la comarca de Liébana que, en una primera fase, se iniciará en los municipios de Potes y de Cillorigo de Liébana.

Anselmo Bueno, director ejecutivo de ITGEST España, resumió el plan explicando que «hemos instalado una cámara óptica y termográfica en el término municipal de la villa de Potes, que abarca 360 grados y 10 kilómetros en línea recta. Esto nos permite registrar las temperaturas mínimas y máximas de cada una de las imágenes captadas por las diferentes estaciones que abarca, con un sistema monitorizado cada día. De esta forma se podrán detectar columnas de humo al momento. De noche, la cámara térmica detecta en cinco kilómetros en línea recta, donde se haya producido un incremento de temperatura».

Francisco Novoa, director técnico del proyecto, explicó cómo funciona la cámara óptica instalada en Potes en tiempo real, con imágenes captadas al momento. Además del sistema instalado en la capital lebaniega, Cillorigo de Liébana contará con un detector de CO2.

Bueno añadió que «esta iniciativa está orientada a la digitalización de los territorios rurales, mediante la implantación de soluciones tecnológicas avanzadas. Nuestra contribución, a través del sistema Bee2Fire, que combina cámaras óptico-térmicas de última generación, Inteligencia Artificial en tiempo real para la identificación automática de columnas de humo y focos de calor, una monitorización continua del entorno forestal, incluso en condiciones de baja visibilidad, y alerta automática a centros de emergencias y brigadas».

El plan es «reforzar la prevención y protección del patrimonio natural de Cantabria, reducir el riesgo de propagación de incendios y apoyar la labor de los equipos de emergencia, ya que la mejor extinción es la detección temprana».

Ampliar Anselmo Bueno durante la presentación del proyecto en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes Pedro Álvarez

A la presentación del proyecto asistieron Samuel Ruiz, director del Servicio de Emergencias de Cantabria; los alcaldes de Potes, Cabezón de Liébana, Cillorigo de Liébana y de Vega de Liébana, así como los tenientes de alcalde de Tresviso y de Cillorigo de Liébana, bomberos del 112, agentes forestales y los gerentes del Grupo de Acción Local Liébana y del Plan de Sostenibilidad Turística de Liébana, entre otros.