Las calles de Potes registraron este domingo mucha afluencia de visitantes

Las calles de Potes registraron este domingo mucha afluencia de visitantes Pedro Álvarez

Potes se llena por Los Santos, a pesar de la cancelación de la feria de ganado

Aunque no se ha podido disfrutar de la tradicional pasá de las vacas, la variedad y cantidad de puestos del mercado ha atraido numeroso público

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

Aunque no hubo feria de ganado ni pasá, debido a la orden de cancelación por la enfermedad de la dermatosis nodular vacuna, Potes colgó este ... domingo el cartel de completo solo con el mercado de Los Santos, su encanto patrimonial y su hostelería. La buena temperatura y una variada oferta, con 160 puestos de todo tipo, atrajo a numeroso público fiel a la tradición de esta jornada en la capital lebaniega.

