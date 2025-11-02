Potes se llena por Los Santos, a pesar de la cancelación de la feria de ganado

Aunque no hubo feria de ganado ni pasá, debido a la orden de cancelación por la enfermedad de la dermatosis nodular vacuna, Potes colgó este ... domingo el cartel de completo solo con el mercado de Los Santos, su encanto patrimonial y su hostelería. La buena temperatura y una variada oferta, con 160 puestos de todo tipo, atrajo a numeroso público fiel a la tradición de esta jornada en la capital lebaniega.

Faltó la principal atracción de la pasá por las calles de Potes pero apenas se notó, ya que cientos de personas subieron ayer a Potes a disfrutar de una jornada cálida y especial en el calendario anual de la villa lebaniega.

La Guardia Civil y la Policía Local se emplearon a fondo para regular todo el tráfico que llegaba a la villa durante todo el día, habilitando para ello los aparcamientos disuasorios habituales, así como varios particulares.

160 puestos

Los que visitaron la villa este domingo pudieron disfrutar de los 160 puestos de todo tipo, distribuidos principalmente entre la Plaza y La Serna, ocupando ambos márgenes de la carretera. Entre el abanico de tenderetes, los agroalimentarios se llevaron la palma y no faltaron los quesos, aguardientes, cremas, licores, miel, sidra, o embutidos de todo tipo. En esta ocasión se echó en falta los habituales puestos de productos lebaniegos, que siempre se colocaban en La Plaza, como las cebollas de Bedoya, nueces, castañas, avellanas o manzanas.

A toda esta retahíla de productos se sumó la ropa, el calzado, los juguetes, la repostería o las legumbres, sin faltar los productos típicos de la feria ganadera que no se celebró como son los puestos de utillaje agrario y los tradicionales campanos.

«A medida que ha ido transcurriendo la mañana, ha ido aumentando la presencia de visitantes y las ventas. Estamos satisfechos»

«A medida que ha ido transcurriendo la mañana, ha ido aumentando la presencia de visitantes y las ventas. Estamos satisfechos, a pesar de ser conscientes de que la falta de presencia de ganado ha hecho disminuir algo el número de visitantes», explicaba Gustavo, que regenta un puesto de bacalao junto a la oficina de Correos.

Junto a él estaba el puesto de Vicente, que es un incondicional a la cita y que proviene de San Vicente de la Barquera. «Estamos satisfechos porque la gente ha respondido. Esta es una fecha que es clave en nuestro calendario anual en Potes», afirmaba también, coincidiendo con su compañero.

Tampoco se han perdido la cita las hermanas Castrejón, naturales de la villa y habituales a todos los festejos de Liebana. «Seguimos la tradición de nuestros mayores y esta es una feria a la que nunca faltamos en nuestra querida tierra«, afirman.

Como ellos, muchos otros tenderos se mostraban contentos por la respuesta del público, a pesar de que faltase el ganado