La pasá del ganado por las calles de Potes en una edición anterior de la feria Pedro Álvarez

Potes suspende la Feria de los Santos por la dermatitis modular contagiosa

La cita ganadera y la pasá del ganado del 2 de noviembre no se celebrarán, pero el Ayuntamiento mantiene el resto de actividades como el mercado que siempre lo acompaña

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:23

Comenta

El Ayuntamiento de Potes ha informado de la suspensión de la feria y concentración ganadera de Los Santos, de la villa lebaniega, una cita muy trdicional que se celebra cada 2 de noviembre y que suele concentrar a miles de personas, con el atractivo principal de la pasá de ganado por el centro de la villa . El Ayuntamiento cumple así con la orden dictada por la Consejería de Ganadería y Desarrollo rural para prevenir la expansión de la dermatosis modular contagiosa para la raza bobina.

Pese a la suspensión de la cita ganadera, el alcalde de Potes, Javier Gómez, ha confirmado que «se mantiene la actividad de los puestos que cada año acuden el día de la feria como en ediciones anteriores», por lo que anima tanto a vecinos como a visitantes «a disfrutar de esta tradicional cita en el calendario local».

La Feria de los Santos no es solo una cita ganadera de relieve en la comarca lebaniega, también lo es en el resto de la región, al ser una de las mas antiguas de Cantabria, ya que fue instaurada como Privilegio Real según cédula real fechada el 30 de Julio de 1379 en Burgos por Juan I de Castilla.

