Potes hace visible el ecoturismo este finde y celebra el Festival Ecoliébana

Con el objetivo de visibilizar el ecoturismo como una herramienta real al desarrollo sostenible y conservación del patrimonio natural y cultural el viernes 17 y el sábado 18, se celebran en Potes las jornadas 'Ecoturismo con sentido', donde se impartirán diversas charlas y el 'Festival Ecoliébana', con música en directo, exhibiciones, degustaciones, actividades infantiles, talleres de artesanía y productivos, y una comida popular.

'Ecoturismo con sentido' se iniciará el viernes a las 10.00 horas, en el Centro de Estudios Lebaniegos, donde por la mañana Andrés García (su gerente) hablará del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad de la comarca; responsables del Geoparque Costa Quebrada analizarán cómo hacer partícipe a la población local de estas iniciativas; Yolanda Ruiz, del nacimiento de Urederra, explicará el reto de conservar en tiempos de masificación. Laura Rupérez, de la asociación Ecoliébana, tratará sobre cómo tejer redes en el territorio rural; Pablo Martino, de la asociación Ecopicos, sobre ecoturismo en el Parque Nacional de Picos de Europa. También habrá una mesa redonda que contará con la participación de los ponentes de la jornada, así como de responsables del proyecto 'Steps for life', y del Grupo de Acción Local Liébana que tratarán sobre ecoturismo con sentido, naturaleza, desarrollo local y conservación.

Por la tarde, a partir de las 15.00 horas, será el turno de Ricardo Blanco, experto en turismo y gestión de espacios protegidos, y a continuación tendrá lugar una dinámica participativa, donde se diseñará un mapa de retos y de futuro, así como otros temas ambientales y sociales que inciden en la comarca.

Festival Ecoliébana

El sábado 18 se celebrará el Festival Ecoliébana en La Serna, que se abrirá a las 11.00 horas, donde se instalará un mercado con arte, artesanía y productos, así como con un tiovivo tradicional.

A las 11.15 horas arrancarán los talleres. Estarán Juan Pascual, de 'La Perezosa', con masajes; Santiago González, director de la Coral de Liébana, con piano; María, de la 'Academia Conmaña', con pintura y Gema Pulgar, de 'Pago de Tolina', con zumos artesanales. Pulgar participará junto a Perla Morencia, de 'Miel Colmenares de Vendejo', en catas de sidra y de miel; Marta Marcos, de 'Jatera', acudirá con cerámica, y Laura Gutiérrez, de 'Miga', con costura sostenible.

La música y bailes tradicionales estarán representados en el festival por la asociación 'L´Escañetu', 'Asociación de Cultura Tradicional del Valle de Camaleño', 'Garabanduya', 'Baladans', 'Cahornega' y 'Pindio Technofolk'. También se contará con cuentacuentos infantil a cargo de 'Pindio', así como con juegos de mesa, LandArt, gymkana, danzas del mundo y tradicionales, dirigidos por Laura Rupérez, Loreto García y Beatriz Tomás. Durante el festival, habrá sorteo de cestas de productos y experiencias.

La organización tiene prevista una comida popular de cocido lebaniego y paella de verduras, y un té con orujo, que preparará la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vinos de Liébana.