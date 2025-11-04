El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas observan cómo llenan con orujo los chupitos que se colocan en las típicas hueveras que se utilizan para esta fiesta. Luis Palomeque

Potes vuelve este fin de semana a ser capital del orujo con su Fiesta de Interés Nacional

La villa lebaniega acoge la 33 edición de esta festividad, en la que este año el periodista José Ribagorda será nombrado Orujero Mayor

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:14

Comenta

La Fiesta del Orujo de Potes celebrará su trigésima tercera edición con todo un fin de semana en el que la villa contará desde este ... viernes con actuaciones musicales y folclóricas, así como actividades lúdicas y culturales. Dentro de todas ellas, cabe destacar la proclamación este sábado, a las 18.00 horas, del periodista José Ribagorda como Orujero Mayor y la entrega de la Alquitara de Oro al Mejor Orujo del Año al día siguiente a las 12.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  3. 3

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  4. 4 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  5. 5

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  6. 6

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  7. 7

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  8. 8

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
  9. 9

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  10. 10

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Potes vuelve este fin de semana a ser capital del orujo con su Fiesta de Interés Nacional

Potes vuelve este fin de semana a ser capital del orujo con su Fiesta de Interés Nacional