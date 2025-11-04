Potes vuelve este fin de semana a ser capital del orujo con su Fiesta de Interés Nacional

La Fiesta del Orujo de Potes celebrará su trigésima tercera edición con todo un fin de semana en el que la villa contará desde este ... viernes con actuaciones musicales y folclóricas, así como actividades lúdicas y culturales. Dentro de todas ellas, cabe destacar la proclamación este sábado, a las 18.00 horas, del periodista José Ribagorda como Orujero Mayor y la entrega de la Alquitara de Oro al Mejor Orujo del Año al día siguiente a las 12.30 horas.

Antes de estas dos citas, las fiestas arrancarán oficialmente el viernes con un taller sobre 'Cómo catar un aguardiente', a las 19.00 horas en el Centro de Estudios Lebaniegos y a partir de las 21.00 horas, el Parque Jesús de Monasterio acogerá el espectáculo 'El alma en fuego' de Inspyra Show. Asimismo, las calles de Potes contarán con ambientaciones musicales por la tarde-noche a cargo del Coro Ronda Altamira y la Banda de Gaitas La Montaña.

Ya el sábado, los actos comenzarán con el recibimiento de las autoridades al Orujero Mayor a las 12.30 horas en el Centro de Estudios Lebaniegos. A las 17.30 horas se celebrará el tradicional desfile junto cofradías gastronómicas, encabezadas por la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino de Liébana, grupos folclóricos y empresas orujeras hasta la carpa de La Serna. En el lugar, Ribagorda será proclamado como Orujero Mayor y tendrá lugar la inauguración de las casetas de degustación de orujo.

Las actividades de esta jornada se completan con actuaciones folclóricas a las 18.30 horas y una cata comentada de los orujos participantes en la Alquitara de Oro 2025 a las 20.00 horas, que dará paso a las 21.00 horas a la actuación del grupo 'Maneras de vivir' en la carpa de La Serna.

El domingo a las 11.00 horas, en la carpa de La Serna, se impartirá un taller artesanal y creativo a cargo de Beatus Ille. Una hora después se presentará en el escenario la actuación folclórica Liébana tradicional y seguidamente a las 12.30 horas se dará a conocer el fallo del jurado y se entregará el premio Alquitara de Oro 2025 del Gobierno de Cantabria al Mejor Orujo del Año. Como cierre, a las 13.00 horas tendrá lugar la tradicional degustación de borono con repinaldas.

El orujo es «cultura, historia y territorio»

La directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz, y el alcalde de Potes, Javier Gómez, han presentado este martes la edición de este año, en la que participarán seis productoras de la comarca -que generan unos 60 empleos, y cuya recaudación obtenida de la venta de orujo durante el fin de semana se destinará a fines solidarios.

Según Saiz, esta fiesta, que congrega a miles de personas en la comarca de Liébana, sitúa a Potes «en el epicentro de la tradición, la gastronomía y la hospitalidad cántabra». «No dudamos de que esta nueva edición volverá a ser un éxito de asistencia porque, además de ser la disculpa perfecta para pasar un fin de semana en una comarca con tantos atractivos, es una fiesta asociada a un gran producto como es el orujo». La directora general de Turismo añadió que el aguardiente «todos lo identificamos con Liébana». «Es cultura, es historia y es territorio», apostilló.

Asimismo, señaló que la Fiesta del Orujo «nos ayuda a entender quiénes somos y rinde homenaje al trabajo de generaciones de lebaniegos que han sabido transformar la uva en historia». «Con el nombramiento de José Ribagorda la Fiesta del Orujo refuerza su conexión con la comunicación, la gastronomía y la promoción de los territorios con alma», apuntó sobre el Orujero Mayor de este año.

Por su parte, el alcalde lebaniego subrayó que la Fiesta del Orujo forma parte de la idiosincrasia de Potes, ya que es una «fiesta familiar y de reencuentro» para los lugareños, que con los años ha ido atrayendo a miles de personas. Es por ello que el Ayuntamiento sigue trabajando para dar el salto y convertirla en Fiesta de Interés Turístico Internacional. «Sería nuestra ilusión», afirmó Gómez, que añadió que esta fiesta »repercute en Potes y en toda Liébana«.

«La fiesta pone en valor los valores de la comarca y el premio de la Alquitara de Oro del Gobierno de Cantabria es importante para las orujeras productoras, desde el punto de vista comercial y como «reconocimiento a su trabajo», reconoció el alcalde de Potes.

Por último, el regidor también recordó que habrá estrictas medidas de seguridad y controles de alcoholemia para que la fiesta se desarrolle con tranquilidad y «todo el mundo disfrute de la misma».