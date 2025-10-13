Los productos lebaniegos de calidad se mostraron en la X Feria Hechu en Liébana Se sortearon durante la jornada cuatro cestas de productos de la comarca

Una nueva edición de la feria agroalimentaria 'Hechu en Liébana', la décima, reunió ayer en la localidad de Camaleño a veinte elaboradores de la comarca de queso, miel, vino, orujo, sidra y de productos de la huerta lebaniega, donde hubo exposición, degustación y venta durante toda la jornada, que contó con la asistencia de gran número de visitantes, que recorrieron todos los expositores. Durante todo el día se sortearon cuatro cestas de productos agroalimentarios y hubo un sorteo especial de un fin de semana en un establecimiento del municipio de Camaleño.

Por la mañana actuaron las niñas y jóvenes del Aula de Cultura Tradicional del Valle de Camaleño, dirigidas por Paula Floranes, que cantaron y bailaron al son de la pandereta tonadas tradicionales. Además hubo degustación de tortos preñaos, obsequio del Ayuntamiento, y la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino de Liébana ofreció té con orujo a todos los asistentes.

Por la tarde hubo actuación musical del cantante e instrumentista Nestor de la Osa; parrillada de queso fresco y miel, abonando tres euros, y cerró la feria por la noche la actuación del grupo Paréntesis.

Cercana a la entrada hubo durante todo el día una zona para los más pequeños, que disfrutaron de un parque infantil.

Todos los productos que se elaboran en los diferentes municipios de la comarca lebaniega se mostraron en los 20 puestos que estuvieron presentes en la feria.

Así, los Quesucos de Liébana y el Picón Bejes-Tresviso, con DOP, junto a los quesucos artesanos, estuvieron presentes con la Quesería Ándara y Quesería Peñalon, de Lon; Quesería Río Deva, de Camaleño; Quesería Peña Cortés, de Tanarrio; Quesería Baró, de Baró; Quesería Albuzano-Cueva Santa, de Turieno, y Quesería Río Corvera, y Quesería La Brañuca, de Bejes.

Los orujos, vinos, sidra y mermeladas estuvieron representados por Orujo El Coterón, de Argüébanes, Orujo Orulisa Los Picos, de Tama; Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana de Ojedo; sidra Pago de Tolina, de La Vega, y mermeladas Liébanartesana, de La Vega.

En cuanto a la miel, que cuenta con DOP Miel de Liébana, estuvo representada por Miel Salceda, de Pesaguero.

Finalmente, los productos de la huerta contaron con la participación de Asunción Gómez, con cebollas de Bedoya; productos de la huerta con La Huerta de Naroba, de Naroba, y por Carmen Gómez, con fruta de Turieno. También participó en la feria Beatus Ille, de Potes, así como el Grupo de Acción Local Liébana, promocionando los productos de la comarca y los folletos, así como la Marca 'Liébana. Conecta Sensaciones'.

Hubo también puestos repartidos en el recinto de artesanía y de maquinaria.

La feria 'Hechu en Liébana' estuvo organizada por el Ayuntamiento de Camaleño, siendo patrocinada por la Consejería de Desarrollo Rural, ODECA, Fundación Camino lebaniego, Cantabria Infinita, Sabe a Norte y Ayuntamiento de Camaleño, contando con la colaboración del Grupo de Acción Local Liébana; Liébana. Conecta Sensaciones; Alimentos de Cantabria; D.O.P. Miel de Liébana, Quesucos de Liébana y Picón Bejes-Tresviso, y de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana.