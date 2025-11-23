Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso

El Canal de Urdón es una de las rutas más bonitas de todos los Picos de Europa. Es un paso de unos seis kilómetros con ... vertiginosos voladizos colgados de las montañas en pleno corazón del Parque Nacional, y con canales para transportar el agua que daba servicio a la antigua central hidroeléctrica de Urdón. En 2021 todo apuntaba a que parte de este camino construido a principios del siglo XX por la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica iba a desaparecer, pero los alcaldes de Peñarrubia y Tresviso se plantaron y reclamaron su mantenimiento. La empresaRepsol les escuchó y se puso manos a la obra. De momento, se han tapado ya los primeros 400 metros del canal en Peñarrubia, lo que permite pasar a personas y ganado.La idea es continuar hasta 2029 y, después, avanzar en toda la ruta hasta Tresviso.

La reparación de esta parte inicial de camino y la cubrición del canal es una «deuda histórica» con el territorio de todas las compañías que han explotado la citada central. Así se recoge en un documento de 1910 que estaba en poder de los tres Ayuntamientos que atraviesa: Peñarrubia, Cillorigo de Liébana y Tresviso. Aun así, en 2021, la última compañía propietaria de las instalaciones (en este caso Repsol) procedió a pedir los permisos para desmantelar los voladizos en la zona denominada Mata Llana –en el centro del paso entre Cillorigo y Tresviso–. Lo hacían por el mal estado de las instalaciones y «la peligrosidad» de algunos tramos.

De hecho, podrían haber desarmado la infraestructura puesto que todas las administraciones implicadas -la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu) y el Parque Nacional de Picos de Europa- les autorizaron. A eso se sumó el permiso municipal que les otorgó Cillorigo y que no gustó a los otros dos municipios. Fue en ese momento, cuando los alcaldes de la zona se rebelaron junto a vecinos y ganaderos. Esgrimieron que ese paso era vital para ellos, además de suponer un activo turístico de primer nivel. También les movió un sentido práctico y sentimiento de pertenencia, ya que para Tresviso esta senda supone un canal de comunicación muy importante con Cillorigo.

El proyecto Cubrimiento de aproximadamente dos kilómetros de canal abierto con losa de hormigón

Duración La obra está planteada en cinco años, con campañas anuales en época de estiaje para minimizar el impacto ambiental

Beneficios Es compatible con la actividad ganadera tradicional y favorece el pastoreo y la mejora ambiental

Tras varias reuniones, lideradas por el alcalde de Peñarrubia y senador por el PSOE Secundino Caso Repsol respondió de forma acorde a la responsabilidad social que tiene con el territorio por la explotación de sus recursos y la ocupación del terreno.

Algo a lo que, por otro lado, también se había comprometido la antigua firma que construyó el paso voladizo y el canal, como era el mantenimiento de estas infraestructuras, además de dar los permisos para que los vecinos los utilizaran libremente.

En la actualidad, Repsol está cumpliendo ya la promesa de rehabilitar la ruta en cuestión con el tapado de la canal por la que transporta el agua hacia la central de Peñarrubia. Una actuación que no solo supone habilitar un paseo espectacular para la fauna y las personas, sino que evita la matanza de ganado que, cada año, se ahogaba en la infraestructura al estar destapada. De momento, la empresa ha ejecutado ya los primeros 400 metros, a la altura de Peñarrubia, para ir procediendo –en otras campañas posteriores– a cubrir «aproximadamente dos kilómetros en cinco años», explican.

Desde la compañía se indica que las zonas a tapar del canal no están definidas de antemano, sino que se deciden anualmente «priorizando aquellas partes en las que se maximizan los beneficios ambientales, operativos y territoriales, y teniendo en cuenta la tipología de ejecución dl área en que se actúa».

«La actuación de Repsol cierra una herida abierta para los ganaderos y los vecinos de la zona»

Respecto a la primera fase ejecutada, Repsol señala que acometió atendiendo «a la mejora ambiental, eliminando el posible efecto barrera del mismo para la población faunística del entorno». El tramo en el que se ha intervenido, poco a poco, se irá integrando en el paisaje «debido a la caída de hojas y la presencia de musgos y otra pequeña vegetación».

Asimismo, desde Repsol remarcan el «fuerte compromiso» que les une a cada territorio en el que opera la empresa «colaboramos, dentro de nuestras posibilidades, con las instituciones pertinentes para intentar mejorar las condiciones de cada comunidad». Enmarcan este tipo de entendimiento medioambiental con sus áreas de influencia dentro de la estrategia de sostenibilidad, «contribuyendo activamente a la Agenda 2030 de Naciones Unidas».

«Estamos muy satisfechos»

Fuentes de la firma de generación de energía inciden en que para abordar este proyecto se escuchó también a entidades locales, caso del municipio de Peñarrubia, en el que han empezado a trabajar. Secundino Caso, su alcalde, ha valorado positivamente la iniciativa. Repsol ha sido «la primera entidad en atender las necesidades del sector ganadero local tras años de diálogo y reivindicación», explica. Y es que la ejecución del proyecto representa una oportunidad para recuperar el uso ganadero del territorio, afectado históricamente por el canal abierto que ahora se cubrirá completamente.

«Era una herida abierta porque se caían los animales a la canal y una demanda vecinal», resume Caso, que fue uno de los regidores que lideró la lucha por paralizar en 2021 el desmantelamiento de la infraestructura. El regidor cuenta que fue la empresa quien se dirigió a él, tras una ponencia sobre nuevas tecnologías en el Congreso en la que Caso habló de este asunto, entre otros. «Se ofrecieron a colaborar tras escucharme y poco después se iniciaron los trabajos», dijo satisfecho. Sobre las obras para tapar la canal, el regidor valora que «es impresionante lo que se está haciendo y cierra un capítulo muy importante para el desarrollo económico y social de los ganaderos, pero también será importante para el disfrute de vecinos y turistas, ya que es un lugar espectacular».