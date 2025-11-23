El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

A la izquierda las cabras pasan por la zona ya hormigonada del canal y, a la derecha, las chapas que se han instalado primero para taparlo y que los animales no caigan al canal.

A la izquierda las cabras pasan por la zona ya hormigonada del canal y, a la derecha, las chapas que se han instalado primero para taparlo y que los animales no caigan al canal. DM

Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso

La compañía acometerá los trabajos en tres fases que concluirán en 2029 | En total se acondicionarán dos kilómetros de senda entre Peñarrubia y Cillorigo

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

El Canal de Urdón es una de las rutas más bonitas de todos los Picos de Europa. Es un paso de unos seis kilómetros con ... vertiginosos voladizos colgados de las montañas en pleno corazón del Parque Nacional, y con canales para transportar el agua que daba servicio a la antigua central hidroeléctrica de Urdón. En 2021 todo apuntaba a que parte de este camino construido a principios del siglo XX por la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica iba a desaparecer, pero los alcaldes de Peñarrubia y Tresviso se plantaron y reclamaron su mantenimiento. La empresaRepsol les escuchó y se puso manos a la obra. De momento, se han tapado ya los primeros 400 metros del canal en Peñarrubia, lo que permite pasar a personas y ganado.La idea es continuar hasta 2029 y, después, avanzar en toda la ruta hasta Tresviso.

