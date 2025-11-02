El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Vega de Liébana hizo entrega a Santos Salceda de una placa con motivo de su centenario Pedro Álvarez

Santos Salceda nuevo centenario en Vega de Liébana

Vive con su familia en la localidad de Bores ·

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:40

Comenta

El municipio de Vega de Liébana tiene ya un nuevo centenario. Santos Salceda, nacido el 1 de noviembre de 1925 y vecino de la localidad de Bores, se reunió ayer con sus hijas, yernos y nietos, para celebrar tan feliz día y disfrutar de su compañía.

El alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, acudió a la celebración haciendo entrega al centenario de una placa con la siguiente inscripción: «A Santos Salceda. La Corporación municipal de Vega de Liébana al celebrar su centenario, con todo el afecto de quienes hemos tenido el placer de gozar de su compañía a lo largo de estos años».

El centenario, agradeció el detalle entregado por el alcalde del Ayuntamiento en nombre de toda la Corporación y se sintió feliz por «todas las muestras de cariño que he recibido y por poder disfrutar de esta celebración en compañía de mis seres queridos».

Durante toda la jornada fueron muchos los vecinos de la localidad lebaniega, que acudieron al domicilio familiar de Santos para felicitarle por su centenario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los Pasiegos, de la barra del bar a un negocio integral de primer nivel
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  4. 4

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  5. 5

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  6. 6 Cerrado un carril de la A-8 en Ontón, sentido Bilbao, durante toda la noche por el accidente de un camión
  7. 7

    Una cántabra en la élite ganadera
  8. 8

    De la meta a la mesa en el gran día del cocido en Torrelavega
  9. 9

    Arredondo celebra una inusual feria sin ganado
  10. 10

    Cristina Bucsa, a la final en Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santos Salceda nuevo centenario en Vega de Liébana

Santos Salceda nuevo centenario en Vega de Liébana