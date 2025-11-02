Santos Salceda nuevo centenario en Vega de Liébana

El alcalde de Vega de Liébana hizo entrega a Santos Salceda de una placa con motivo de su centenario

Pedro Álvarez Potes Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:40

El municipio de Vega de Liébana tiene ya un nuevo centenario. Santos Salceda, nacido el 1 de noviembre de 1925 y vecino de la localidad de Bores, se reunió ayer con sus hijas, yernos y nietos, para celebrar tan feliz día y disfrutar de su compañía.

El alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, acudió a la celebración haciendo entrega al centenario de una placa con la siguiente inscripción: «A Santos Salceda. La Corporación municipal de Vega de Liébana al celebrar su centenario, con todo el afecto de quienes hemos tenido el placer de gozar de su compañía a lo largo de estos años».

El centenario, agradeció el detalle entregado por el alcalde del Ayuntamiento en nombre de toda la Corporación y se sintió feliz por «todas las muestras de cariño que he recibido y por poder disfrutar de esta celebración en compañía de mis seres queridos».

Durante toda la jornada fueron muchos los vecinos de la localidad lebaniega, que acudieron al domicilio familiar de Santos para felicitarle por su centenario.