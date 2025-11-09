Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo

Sierra del Oso ha ganado esta mañana la Alquitara de Oro al Mejor Orujo del Año. La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y el alcalde ... de la localidad, Javier Gómez, han sido los encargados de entregar esta distinción que pone el punto final a los actos de la Fiesta del Orujo. El sábado, el protagonista fue el periodista José Ribagorda, nombrado Orujero Mayor. Y anoche, una cata ciega fue la encargada de puntuar a los orujos

La cata, coordinada por Javier Hernández, contó con la participación de cinco especialistas de prestigio, además de aquellos designados por las cinco empresas orujeras participantes en esta edición. Fue al mediodía de este domingo, después de los talleres artesanales y creativos a cargo de Beatus Ille y de la actuación del grupo Liébana Tradicional, cuando la notaria de la villa de Potes, Maria Pilar Méndez, ha procedido a la apertura del sobre que contenía el número cinco, que correspondía a la empresa Sierra de Oso.

El galardón, consistente en una placa conmemorativa, ha sido entregado por Isabel Urrutia y Javier Gómez, a Ángel Moreno, responsable de la empresa Sierra del Oso, que subió al escenario en compañía de su mujer y sus hijos. Moreno, logra con este galardón su quinta Alquitara de Oro, desde que en el año 2000 comenzará a instaurarse este premio, ya que lo ha conseguido en los años 2000, 2002, 2007, 2022 y el de esta edición, además del premio logrado en 1993 cuando no se había creado aún este reconocimiento.

Moreno, antes de recibir las felicitaciones de las personas que asistieron a la entrega del premio, entre los que se encontraban representantes de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y Vino de Liébana y empresarios de las destilerías participantes, y de acudir a la caseta donde le esperaban las personas que conforman el equipo de la empresa, agradeció el premio conseguido «al jurado y a todos los que habéis participado en esta fiesta» y dijo sentirse encantado «porque la gente que quiero esta muy contenta, la familia, el equipo de Sierra del Oso, los amigos, los clientes, y yo mismo, pero estoy más contento por ellos casi que por el premio».

Desde 1991

La destilería Sierra del Oso, nació en 1991 con dos alquitaras y la destilación de la uva mediante métodos tradicionales. Actualmente cuenta con veinte alquitaras en su destilería instalada en la localidad de Ojedo, en el municipio de Cillorigo de Liébana.

Isabel Urrutia, en su intervención quiso dar las gracias a toda la organización en nombre de la presidenta, Maria José Sáenz de Buruaga y de todo el Gobierno «por organizar tres días de esta fiesta del Orujo, de mantener lo que nos une y nos identifica, y lo que nos hace diferentes porque nos aporta identidad propia». Reconoció que «nos identifican porque nos hacen poner en valor nuestra riqueza, la que nos une y nos hace diferente, que es nuestro aguardiente y orujo lebaniego, que conquista territorio más allá de nuestras fronteras. Defendamos nuestras tradiciones y valoremos nuestra herencia, y mejoremos el legado a dejar a quien nos siga».

Finalmente, agradeció «a la Cofradía del Vino y del Orujo, por seguir defendiendo nuestro producto, que es el sustento de muchas familias lebaniegas». Y añadió que «hoy los importantes son las empresas que mantienen nuestro producto, que hacen que el orujo siga identificando a Liébana y que tantos años después sigan manteniendo y conservando las viñas de montaña».

Javier Gómez, alcalde de Potes, agradeció «al personal del ayuntamiento de Potes que son los que hacen posible que esta carpa está hoy en condiciones para albergar a tantísima gente, y al grupo de Liébana Tradicional, que son los que nos aportan toda la vertiente cultural y siempre podemos contar con ellos».

Finalizó recordando que «ayer se habló de raíces, de tradición, de orígenes, de antepasados y todo esto vino de la mano de nuestro Orujero Mayor, Pepe Ribagorda, que nos recordó que tenemos una memoria y un legado digno de defender, y que lo estamos haciendo bien y que debemos seguir todos unidos defendiendo lo nuestro».

La fiesta del Orujo finalizó con la degustación de boronos con manzana repinalda, en la caseta oficial del Ayuntamiento de Potes.