De izquierda a derecha, Ángel Moreno, Silvia Origlia, Víctor Moreno, Manuel Moreno, Quinito Besoy y Ángel Moreno. DM

Sierra del Oso gana la Alquitara de Oro en la Fiesta del Orujo

Es la quinta ocasión que gana el preciado galardón desde que se instituyó | En 1993 recibió también el premio al mejor orujo en la fiesta

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

Sierra del Oso ha ganado esta mañana la Alquitara de Oro al Mejor Orujo del Año. La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y el alcalde ... de la localidad, Javier Gómez, han sido los encargados de entregar esta distinción que pone el punto final a los actos de la Fiesta del Orujo. El sábado, el protagonista fue el periodista José Ribagorda, nombrado Orujero Mayor. Y anoche, una cata ciega fue la encargada de puntuar a los orujos

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

