Participantes en el taller sobre la cata de orujo. P. Álvarez

Un taller de catas de aguardiente abre la Fiesta del Orujo de Potes

La villa lebaniega inaugura así la tradicional celebración centrada en su icónica bebida

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:31

Potes inaugura las actividades de su Fiesta del Orujo, que se celebra este fin de semana, con un taller centrado en conocer cómo se desarrolla ... una cata profesional de aguardiente de orujo como la que se celebrará mañana, sábado en el escenario de la carpa de La Serna. La actividad se centró en conocer el proceso que implica catar un aguardiente y tuvo lugar en el Centro de Estudios Lebaniegos, en una sala que se llenó de público que contó con empresarios orujeros lebaniegos y otros asistentes, entre las que se encontraba Javier Gómez, alcalde de Potes.

