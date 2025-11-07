Un taller de catas de aguardiente abre la Fiesta del Orujo de Potes

Potes inaugura las actividades de su Fiesta del Orujo, que se celebra este fin de semana, con un taller centrado en conocer cómo se desarrolla ... una cata profesional de aguardiente de orujo como la que se celebrará mañana, sábado en el escenario de la carpa de La Serna. La actividad se centró en conocer el proceso que implica catar un aguardiente y tuvo lugar en el Centro de Estudios Lebaniegos, en una sala que se llenó de público que contó con empresarios orujeros lebaniegos y otros asistentes, entre las que se encontraba Javier Gómez, alcalde de Potes.

Javier Hernández de Sande, de la Academia Cántabra de Gastronomía, fue el encargado de presentar el taller, en el que explicó a los participantes que el objetivo era que pudieran «conocer paso a paso por medio de tres aguardientes de orujo diferentes, de Galicia y Zamora, las cualidades que se valoran en una cata oficial de aguardientes», como la que se celebrará mañana, en la que participarán las empresas lebaniegas, Mariano Camacho, Picos de Cabariezo, Sierra del Oso, El Coterón y Martínez de Cos, ya que en esta ocasión no participará la empresa El Marrubio.

El experto explicó también que «serán once las personas que decidirán qué empresa recibirá la Alquitara de Oro 2025 al mejor aguardiente de orujo del año; cinco de ellos profesionales, un representante elegido por cada una de las empresas participantes en la cata, y un representante de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana».

Alfonso Fraile, de la Academia Cántabra de Gastronomía, y Miguel Ángel Gómez, autor del libro 'Aguardiente. Historia de sus orígenes y evolución' y director técnico de Aguardientes de Galicia S.A., fueron los encargados de dar a conocer las cuatro fases de valoración de los tres aguardientes de orujo presentados para el taller, entregando una copa por cada uno de los aguardientes a las personas del público. Así, se valoró la parte visual, la olfativa, la gustativa y la retronasal, con las sensaciones percibidas de limpieza y color; la franqueza, la finura y la intensidad; la armonía y la fragancia o la persistencia, entre otras.

Ampliar Los ponentes del taller. P. A.

De esta forma didáctica, el público conoció cómo se realiza una cata profesional, donde en el caso del taller, sin saber los nombres de los tres aguardientes, el público se decantó por el primero de los presentados.

Seguidamente, se celebró el espectáculo 'El alma en fuego', de Inspyra Show, en el parque de Jesús de Monasterio, además de música tradicional de Cantabria, amenizada por el coro-ronda Altamira y por la banda de gaitas La Montaña, que recorrieron las calles, finalizando las actividades del primer día de la fiesta.

Orujero Mayor

En la jornada de mañana, sábado, los actos darán comienzo a las 12.30 horas, cuando las autoridades comarcales y regionales, recibirán al periodista José Ribagorda, Orujero Mayor de esta edición 2025, en el Centro de Estudios Lebaniegos, donde firmará en el libro de honor de la fiesta.

Finalizado el acto, el Orujero Mayor recorrerá las calles de la villa acompañado de las autoridades, grupos folclóricos e integrantes de las cofradías gastronómicas, finalizando el paseo en la Torre del Infantado. Posteriormente, se desplazarán al restaurante Plaza, en el centro de la villa, donde tendrá lugar una comida de hermandad.

A las 17.30 horas, José Ribagorda, acompañado por las autoridades, grupos folclóricos y cofradías gastronómicas, iniciará el desfile desde Roscabao hasta el escenario del interior de la carpa de La Serna, donde será proclamado 'Orujero Mayor 2025', para seguidamente dirigir unas palabras a las cientos de personas que ocuparán el interior de la carpa de La Serna, donde se desarrollará el acto principal de la fiesta y desplazarse hasta la caseta oficial del ayuntamiento de Potes, donde procederá al encendido de la alquitara, para a continuación visitar las cinco casetas de las empresas orujeras que participan en la fiesta, así como la de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana.

Finalizada la entrega de la distinción, habrá actuaciones folclóricas, a partir de las 18.30 horas. Será a las 20.00 horas, cuando se inicie en el escenario de la carpa de La Serna, la cata de orujos, dirigida por Javier Hernández de Sande, donde se decidirá qué aguardiente de orujo es el merecedor del premio de la Alquitara de Oro, que se comunicará el domingo. En la cata participan las empresas orujeras de la comarca: Mariano Camacho, Picos de Cabariezo, Sierra del Oso, El Coterón y Martínez de Cos.

Al concluir la cata y a partir de las 21.00 horas actuará en el escenario de la carpa el grupo Maneras de vivir.