Un total de 360 cabezas de ganado en la feria del Pilar en Camaleño El mejor ejemplar de la feria fue un toro limousin del ganadero Emilio Casares, de Cosgaya

Pedro Álvarez Potes Lunes, 13 de octubre 2025, 09:20 Comenta Compartir

En una magnífica jornada de agradable temperatura, la plaza de Camaleño acogió ayer la feria ganadera de El Pilar, que concentró a 360 cabezas de ganado vacuno y cuatro de asnal, que aportaron un total de veinte ganaderos, principalmente del municipio de Camaleño.

Los ganaderos participantes fueron Jesús Ángel Prado, Aquilino Fuente, Emeterio Puente, Teresa Puente, Jesús Antonio Duque, José María Vélez, Alfonso Floranes, Patricia Visconti, Juan Carlos Lerín, Emilio Casares, Sergio Floranes, Adolfo Briz, Vicente Bedoya, Aquilino Campollo, María Antonia Besoy, José Vicente Torre, Jorge Cuevas, Ganadería Alonso Santos, SAT La Ventosa y María Ángeles Cano.

Los premios por asistencia a las mayores cabañas, con más de 20 cabezas, correspondieron a Alfonso Floranes, Sergio Floranes, Tello Puente, y Teresa Puente, que recibieron 100 euros y un campano; la cabaña de 10 a 20 cabezas, a Jorge Cuevas, María Antonia Besoy, Adolfo Briz, José María Vélez y Ganadería Alonso-Santos, recibiendo 70 euros; y el premio a las cabañas de 6 a 10 cabezas se entregó a Jesús Ángel Prado, que recibió 50 euros.

El premio a la mejor cabaña de la raza pardo alpina se entregó a Adolfo Briz; de la raza tudanca, a Sergio Floranes; de la raza charolesa, a Alfonso Floranes; de la raza Asturiana de la Montaña, a Jorge Cuevas y de raza limousina a Ganadería Alonso-Santos. Todos ellos recibieron 70 euros y un campano.

El primer premio a la mejor vaca de la raza pardo alpina fue para Adolfo Briz y el segundo premio, para María Antonia Besoy; el primer premio de la raza tudanca fue para Tello Puente y el segundo, para Sergio Floranes; el primer premio de la raza charolesa fue entregado a José Vicente Torre y el segundo a Alfonso Floranes; el primer premio de la raza limousina fue para la Ganadería Alonso-Santos y el segundo, para Jesús Ángel Prado; el primer premio de la raza Asturiana de la Montaña fue para Jorge Cuevas y el primer premio de otras razas fue entregado a Patricia Visconti. Los premiados con el primer premio recibieron 70 euros y los segundos, 40 euros.

Entrada de ganado al recinto de la feria en Camasleño y Carmen Fernández, entregando uno de los premios a un ganadero de Los Llanos Pedro Álvarez

El premio al mejor toro de la raza pardo alpina fue para Jesús Antonio Duque y el segundo, para María Antonia Besoy; el primer premio de la raza tudanca fue entregado a Sergio Floranes y el segundo, a María Teresa Puente; el primer premio de la raza charolesa fue para José María Vélez y el segundo, para Alfonso Floranes; el primer premio de la raza limousina fue para Emilio Casares y el segundo, para María Ángeles Cano; el primer premio de la raza Asturiana de la Montaña fue para Jorge Cuevas y el primer premio de otras razas lo recibió Patricia Visconti.

Los premiados con el primer premio recibieron 70 euros y los segundos, 40 euros.

En cuanto a los mejores lotes de pasteros, el primer premio de la raza pardo alpina fue para Jesús Ángel Duque y el segundo para Alfonso Floranes, y el primer premio de la raza limousina fue para la Ganadería Alonso-Santos y el segundo, para la SAT La Ventosa. Y en cuanto a las pasteras, el primer premio de la raza pardo alpina fue Jesús Antonio Duque y el segundo, Juan Carlos Lerín; el primer premio de la raza tudanca para Tello Puente y el segundo, para Teresa Puente; el primer premio de la raza charolesa fue para Alfonso Floranes; el primer premio de la raza limousina fue para la Ganadería Alonso-Santos y el segundo, para la SAT La Ventosa; en la raza casina, el primer premio fue para Jorge Cuevas, y el primer premio de otras razas, fue para Patricia Visconti.

Los premiados con el primer premio recibieron 60 euros y los segundos, 30 euros.

El premio al mejor ejemplar presentado en la feria fue para un toro de raza limousina de Emilio Casares, de Cosgaya, que recibió 100 euros.

Además, se sorteó entre todos los ganaderos diversos vales para comer o cenar en establecimientos que colaboraron con la feria, así como de otros regalos, entre los que se encontraban sacos de camperina para los ganaderos participantes.

Hubo también un detalle para Tete Bedoya, de Camaleño, que presentó en la feria cuatro burros.

El premio donado por la Agrupación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Camaleño, y que puede ser canjeado por un viaje, correspondió a José María Vélez, de Brez.

Los premios fueron entregados por Carmen Fernández, directora general de Desarrollo Rural; Óscar Casares, alcalde de Camaleño; Secundino Caso, senador nacional; Alfonso Gutiérrez, diputado regional; Alan Ruiz, alcalde de Tresviso; los concejales del Ayuntamiento de Camaleño Juan Torre, José María Vélez, José Antonio Fernández, Paula Floranes y Ángel Mier, y por Irene Díaz, gerente del Grupo de Acción Local Liébana.

La feria ganadera estuvo organizada por el Ayuntamiento de Camaleño, siendo patrocinada por la Consejería de Desarrollo Rural, Fundación Camino lebaniego, Cantabria Infinita, Liébana. Conecta Sensaciones y Ayuntamiento de Camaleño, contando con la colaboración de los Ayuntamientos de Liébana, Asociación de Mujeres del Valle de Camaleño, Agrupación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Camaleño, y empresas de Liébana.

Ampliar Toro limousin del ganadero Emilio Casares, que recibió el premio al mejor ejemplar de la feria Pedro Álvarez