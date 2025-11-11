El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las fuertes rachas de viento ponen en alerta naranja a Liébana. DM

El viento pone en alerta el interior de Cantabria

Donde más se notará será en Liébana, que estará en aviso naranja miércoles y jueves | Los expertos avisan del riesgo de incendio que supone la combinación de viento sur, altas temperaturas y escasas precipitaciones

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:16

Comenta

El fuerte viento que soplará en todo el interior de Cantabria durante las próximas horas ya se está dejando notar en algunas zonas de la región. De hecho Liébana está en aviso amarillo desde las doce de este martes. Esta comarca será las más afectada por la 'surada' prevista. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso naranja por fuerte viento en Liébana para el miércoles, día 12, desde las 06.00 hasta las 18 horas, los momentos de mayor riesgo en esta comarca. Las rachas de viento pueden llegar entonces a los 110 kilómetros por hora.

Lejos de mejorar la previsión en Liébana, el aviso para el jueves, que en principio era amarillo, se ha tornado en naranja por fuerte viento desde las 08.00 horas hasta la medianoche. En esa jornada se pueden producir rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

Antes de llegar a eso, este martes hay previstas en esa comarca rachas de hasta 90 kilómetros por hora, por lo que se mantiene el aviso amarillo. En el centro y el valle de Villaverde también recibirán la visita del viento sur, que podría ocasionar rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Por eso estas comarcas estarán en aviso amarillo desde las 18.00 horas del martes hasta medianoche del jueves. El miércoles la alerta avanzará hasta la Cantabria del Ebro, donde se activa el aviso amarillo a las 10.00 horas y continuará durante esa jornada y todo el jueves.

Peligro de incendio

El delegado de Aemet en Cantabria, Sergio Fernández, apunta como responsable de esta ventosa situación a la borrasca 'Claudia' que está provocando algunas anomalías, como altas temperaturas para la época y ausencia de precipitaciones. Estos ingredientes, «combinados con el viento sur y la baja humedad aumentan el riesgo de incendios que es lo que más nos preocupa». Añade Fernández que, «las fuertes rachas de viento se van a dar sobre todo en zonas altas de montaña».

El Servicio de Emergencias 112 recomienda a la población cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente. También es necesario evitar zonas boscosas, alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles. Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

