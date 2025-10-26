Más de 200 mujeres del Valle del Nansa reivindican el papel de la mujer en el mundo rural El polideportivo de Puentenansa acogió la celebración en la que se reconoció el papel fundamental que desempeñan para mantener vivos los pueblos de la comarca

Vicente Cortabitarte Puentenansa Domingo, 26 de octubre 2025, 12:18

Más de 200 mujeres se sumaron el sábado a la celebración del Día de la Mujer Rural en el Valle del Nansa que se desarrolló con diferentes actos en el polideportivo de Puentenansa, con la presencia del presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Nansa , Vicente González, acompañado por los alcaldes de todos los municipios que la integran, la directora general de Inclusión social. Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Tamara González, y miembros del equipo ROCA de la Guardia Civil.

Dicha celebración sirvió para reconocer el trabajo, la dedicación y el papel fundamental que desempeñan las mujeres en los pueblos, haciendo que «se mantengan vivos», como destacó la responsable de los servicios sociales de la Mancomunidad de los Valles del Nansa, organizadores de evento, en el que se rindió homenaje a todas las artesanas, agricultoras, ganaderas, emprendedoras, amas de casa, asociaciones de mujeres, y muy especialmente a las mujeres cuidadoras, una figura que, como se señaló, «es fundamental en los pueblos, al llevar sobre sus hombros el peso de la familia, que con su entrega cuidan de los suyos y sostienen la vida en los pueblos, siendo el reflejo más claro de la superación y fortaleza que define a la mujeres rurales».

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad del Nansa, destacó que «Las mujeres rurales sois el corazón de nuestras comunidades. Con vuestro trabajo, dentro y fuera del hogar, impulsáis la economía local mantenéis las tradiciones y garantizáis que nuestros municipios sigan siendo lugares llenos de vida. Sin vosotras nuestros municipios no tendrían futuro, con vuestro esfuerzo, trabajo y compromiso hacéis posible la vida en nuestros pueblos» .

Por último la directora general de Inclusión Social, recordó que en el Valle del Nansa, las mujeres representa el 42 por ciento de la población frente al más del 50 por ciento que se registra en toda la comunidad, una cifra que refleja claramente el problema que sufren en las zonas rurales las mujeres, por lo que destacó el trabajo que se viene desempeñando desde el Gobierno de Cantabria «con políticas orientadas para apoyar el asociaciones de las mujeres, el emprendimiento y la generación de empleo, para hacer posible que las mujeres en el ámbito rural tengan las mismas oportunidades que las que viven el cualquier lugar de Cantabria».

A lo largo de la jornada en la que se celebró un mercadillo de artesanas se proyectaron varios documentales de empoderamiento de la mujer rural, se realizaron varias actuaciones musicales protagonizadas por mujeres de la comarca y participaron en torno a una gran paella en una comida de confraternización, para finalizar con una sesión de baile y una merienda de chocolate y corbatas.