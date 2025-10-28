Adif inicia el derribo de su antiguo almacén en el centro de Cabezón

Después de varios meses anunciándolo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha iniciado las labores para demoler el antiguo almacén abandonado junto a la estación ... de Renfe de Cabezón de la Sal. Un edificio de tres plantas que llevaba varios meses precintado porque algunas de las tejas de la cubierta habían comenzado a desprenderse sobre la vía pública.

Hacía años que la construcción en ruina propiedad de Adif, ubicada en el centro urbano y sin utilidad alguna, ocasionaba tan solo quebraderos de cabeza por el mal estado en el que se encuentra. Los trabajos del Administrador Ferroviario contemplan, según el alcalde, Víctor Manuel Reinoso, «demoler el inmueble en su totalidad» y dejar el solar, a priori, vacío. Al menos el regidor asegura desconocer si Adif empleará el espacio para habilitar aparcamientos.

Mientras se abordan los trabajos de demolición y desescombro hasta el jueves, el Ayuntamiento mantiene parcialmente cortado el tráfico en la zona. Concretamente, según explicó el alcalde, «queda prohibido circular y estacionar en la calle de la estación, aunque sí se permite circular en un único sentido entre la estación de Renfe y la Avenida de Santiago Galas». En cambio, desde las 22.00 horas de hoy, martes, hasta las 06.00 horas de mañana, se cortará totalmente la calle y el tráfico se desviará por vías alternativas hacia Ontoria, Vernejo y Cabezón de la Sal.

«Las obras se han programado en horario nocturno, cuando para el tráfico ferroviario y es viable cortar la corriente», concretó Reinoso, que afirmó desconocer qué pasará con el solar que quedará libre en pleno centro urbano de Cabezón de la Sal y que, remarcó, «es propiedad del Estado, por lo que el Consistorio poco puede hacer ahí», defendió el alcalde, que espera que la actuación «esté finalizada en un par de días».

El edificio en cuestión está 'empotrado' entre el apeadero de la estación y la Avenida de Cantabria y se sitúa en una calle bastante frecuentada a determinadas horas, en una de las vías de acceso al colegio Ramón Laza de la localidad. La demolición del inmueble supondrá acabar con los problemas que se generaban y las situaciones de peligro por la caída de cascotes al suelo, dado que el edificio comenzaba a 'desmembrarse' ante la falta de uso. Adif empleaba la construcción como almacén y en la mañana de ayer, los operarios comenzaron a desalojar un edificio próximo a desaparecer en el centro de Cabezón. En su lugar, de momento no habrá nada y en cualquier caso será el órgano ferroviario estatal el encargado de decidir sobre su futuro.