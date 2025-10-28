El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Inicio de los trabajos para derribar el antiguo almacén. Javier Rosendo

Adif inicia el derribo de su antiguo almacén en el centro de Cabezón

Las labores para demoler el edificio en ruina se acometen de noche y el Ayuntamiento mantiene parcialmente cortada la circulación en la zona

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Cabezón de la Sal

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Después de varios meses anunciándolo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha iniciado las labores para demoler el antiguo almacén abandonado junto a la estación ... de Renfe de Cabezón de la Sal. Un edificio de tres plantas que llevaba varios meses precintado porque algunas de las tejas de la cubierta habían comenzado a desprenderse sobre la vía pública.

