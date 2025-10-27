El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde, Enrique Bretones, acompañado de las autoridades locales de Santa Bárbara, en California. DM

El alcalde de Alfoz estrecha los lazos del municipio con Santa Bárbara, la ciudad que fundó un novaliego

Enrique Bretones visita el municipio de José Antonio de la Guerra y Noriega, nacido en Oreña y uno de los principales colonos de California en el siglo XIX,

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:58

Comenta

Hace casi justo un año que el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, manifestaba su intención de crear un museo en Oreña en torno ... a la figura de José Antonio de la Guerra y Noriega, el vecino que partió de Novales con trece años para cruzar el Atlántico y fue uno de los principales colonos y fundadores de California a comienzos del siglo XIX. Su pretensión era ubicar este centro de interpretación en la ermita de San Pedro, que los descendientes del capitán legaron al pueblo.

