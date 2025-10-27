El alcalde de Alfoz estrecha los lazos del municipio con Santa Bárbara, la ciudad que fundó un novaliego

Hace casi justo un año que el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, manifestaba su intención de crear un museo en Oreña en torno ... a la figura de José Antonio de la Guerra y Noriega, el vecino que partió de Novales con trece años para cruzar el Atlántico y fue uno de los principales colonos y fundadores de California a comienzos del siglo XIX. Su pretensión era ubicar este centro de interpretación en la ermita de San Pedro, que los descendientes del capitán legaron al pueblo.

Aunque de momento la idea no ha fructificado, el regidor sí continúa estableciendo lazos con la ciudad de Santa Bárbara. Y lo hace físicamente. Es decir, el alcalde de Alfoz de Lloredo ha visitado oficialmente la tierra natal de Antonio de la Guerra, donde ha sido recibido por las principales autoridades locales. Entre ellas, la representante de la Alcaldía de Santa Bárbara, Wendy Santa Maria o el director ejecutivo de la Fundación de Misiones de California, David Bolton. Además, al encuentro ha acudido Victoria Seaman, recientemente nombrada por la Casa Blanca como directora general de Servicios Sociales y Sanidad en ocho estados y 29 reservas indias. Descendiente directa de José de la Guerra y Noriega, Victoria mantiene una estrecha relación con el alcalde Bretones y con la comunidad de Alfoz de Lloredo.

La recepción oficial, celebrada en el histórico recinto de la Misión de Santa Bárbara, estuvo enmarcada por una recreación teatral de los antiguos soldados españoles que participaron en la fundación de la ciudad. En sus intervenciones, las autoridades han destacado los lazos culturales e históricos que unen España y California. El alcalde cántabro ha recorrido los lugares vinculados a Guerra, así como a otros indianos de Alfoz de Lloredo que dejaron huella en la región.

La comitiva visitó también el Presidio Real, el Museo y la Casa de la Guerra, así como el cementerio donde reposan José Antonio de la Guerra, Gaspar de Oreña y sus familias. Durante el acto central, el alcalde Bretones hizo entrega a la ciudad de un cuadro de joyería con los escudos de Alfoz de Lloredo, la familia De la Guerra y Santa Bárbara, acompañado de una inscripción conmemorativa: 'Dos pueblos unidos por una gran familia: la familia De la Guerra. Santa Bárbara, 9 de octubre de 2025'.

Asimismo, obsequió a las autoridades locales con un pin institucional del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y presentó una obra del artista cántabro José Sago, inspirada en la genealogía de José de la Guerra y Noriega, fruto de la investigación de la genealogista María Teresa Mirones. Además, durante la ceremonia, el alcalde dio lectura a una carta institucional enviada por la presidenta de Cantabria, María José Sainz de Buruaga, en la que se relata la historia de los cántabros en América, subrayando los lazos históricos entre ambas regiones y la necesidad de fortalecer esa conexión cultural.

Durante su estancia en Estados Unidos, Enrique Bretones ha recibido también reconocimientos oficiales tanto en Santa Bárbara como en Las Vegas, de manos de Victoria Seaman, tras su reciente nombramiento federal. El viaje, realizado a título personal, tuvo como objetivo reforzar la cooperación cultural e institucional y avanzar en el desarrollo del Centro de Interpretación dedicado a José de la Guerra y Noriega que el Ayuntamiento proyecta construir.