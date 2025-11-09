El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Infografía del edificio consistorial proyectado. DM

Un año sin noticias del proyecto para el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal

El plan del despacho Arroyo Arquitectos fue remitido a la Consejería de Fomento en octubre de 2024 y desde entonces no se ha vuelto a saber nada

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:42

El pasado 20 de febrero, el actual alcalde regionalista, Víctor Manuel Reinoso, y su socia en el PSOE, María Jesús García Hoyos, le ... hacían una moción de censura al anterior regidor popular, Óscar López, en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Dos días antes, es decir, el 18 de febrero, un martes, el consejero de Fomento, Roberto Media, había brindado su último adiós –metafóricamente hablando– al ahora exalcalde y le hacía un 'regalo': la promesa de contribuir a la ampliación y renovación integral del edificio consistorial del municipio, un proyecto que ha ido saltando de programa electoral en programa electoral. No obstante, en aquel recordado día, en el que el consejero destacó las virtudes del alcalde saliente –dijo que era serio, responsable y trabajador–, parecía que esta vez sí, la actuación se iba a acometer. Incluso con el cambio de gobierno que se produciría dos días más tarde, el jueves. Pero no. En la recta final de 2025, nada se ha vuelto a saber sobre aquel proyecto para rehabilitar la Casona de Cabezón.

