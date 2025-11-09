Un año sin noticias del proyecto para el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal

Lucía alcolea

El pasado 20 de febrero, el actual alcalde regionalista, Víctor Manuel Reinoso, y su socia en el PSOE, María Jesús García Hoyos, le ... hacían una moción de censura al anterior regidor popular, Óscar López, en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Dos días antes, es decir, el 18 de febrero, un martes, el consejero de Fomento, Roberto Media, había brindado su último adiós –metafóricamente hablando– al ahora exalcalde y le hacía un 'regalo': la promesa de contribuir a la ampliación y renovación integral del edificio consistorial del municipio, un proyecto que ha ido saltando de programa electoral en programa electoral. No obstante, en aquel recordado día, en el que el consejero destacó las virtudes del alcalde saliente –dijo que era serio, responsable y trabajador–, parecía que esta vez sí, la actuación se iba a acometer. Incluso con el cambio de gobierno que se produciría dos días más tarde, el jueves. Pero no. En la recta final de 2025, nada se ha vuelto a saber sobre aquel proyecto para rehabilitar la Casona de Cabezón.

Desde la Consejería no han dado por ahora respuesta a las preguntas en torno a este proyecto

Este nuevo capítulo sobre la iniciativa podría titularse como el programa de radio, 'Nadie sabe nada'. De hecho, lo último que se supo fue que el plan, redactado por el despacho Arroyo Arquitectos, con sede en la localidad, se encontraba en los despachos de la Consejería de Fomento. Allí lo enviaron hace un año, en octubre de 2024, y el entonces alcalde popular, que todavía no había sido desalojado de la Alcaldía, afirmó que esperaba que las obras se iniciasen en 2025. Pero no. A no ser que justo el proyecto se desempolve estos días.

Preguntado acerca del mismo, el regidor del PRC afirma desconocer «qué pasa», si bien recuerda que «tampoco se consignó una partida económica para tal fin en los Presupuestos Autonómicos de 2025». Este periódico ha intentando ponerse en contacto con la Consejería de Fomento para preguntar por el proyecto, pero sin éxito.

El plan

El plan que, precisamente, elaboró esta Consejería consistía en una reestructuración de los servicios y las oficinas municipales, y recogía la adhesión de un nuevo edificio al complejo consistorial –el que se encuentra justo detrás–, inmueble que ya había sido adquirido por el Ayuntamiento en la anterior legislatura. Lo más novedoso de la idea era el diseño de este último, que tendría la forma de un cubo girado sobre un zócalo de piedra que 'volaría' sobre el espacio urbano, independizando además los distintos usos del espacio.

En la planta baja se ubicarían las oficinas generales, el registro y el salón de plenos, con una superficie independiente de 120 metros cuadrados. Los despachos de Alcaldía, de los grupos políticos, la sala de reuniones y otros servicios se distribuirán entre la primera y la segunda planta, y la bajocubierta.

En cuanto al otro edificio, el actual, se vaciaría por dentro y se redistribuiría en su totalidad. Una intervención que los sucesivos alcaldes de Cabezón han calificado de «necesaria», sobre todo teniendo en cuenta que el actual Consistorio no reúne las características propias de un Ayuntamiento del siglo XXI, en cuanto a accesibilidad, sostenibilidad y transitabilidad.

De ahí que unos y otros hayan intentado mejorarlo, pero de forma diferente. El actual regidor planteó «actuar primero en el edificio oficial, vaciarlo y acondicionarlo». Y luego ya se iría viendo. Aunque el orden de los factores, en este caso, no altera el producto. De momento, nada se ha concretado.