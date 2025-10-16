La Asociación en Defensa Animal apunta al posible envenenamiento de gatos en Mazcuerras

Lucía Alcolea Santander Jueves, 16 de octubre 2025, 12:40 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

La Federación Defensa Animal Cantabria (DEAN) ha presentado un escrito oficial al Ayuntamiento de Mazcuerras tras recibir información sobre posibles casos de envenenamiento de gatos comunitarios en el municipio. Desde el colectivo instan al alcalde, Francisco Javier Camino (PP), a aplicar el método CER (captura, esterilización y retorno) tal y como establece la Ley de Bienestar Animal y recuerdan que «no implantar esta medida no es una opción, es una ilegalidad, ya que los ayuntamientos están obligados a gestionar éticamente las colonias felinas y a prevenir cualquier maltrato o abandono». Si se confirma que los felinos están siendo envenenados, «estaríamos ante un delito de maltrato animal». Por eso, la asociación ha otorgado al Consistorio el plazo máximo de un mes para realizar «un informe escrito sobre sus actuaciones en materia de colonias felinas, así como que se investigue de forma inmediata el supuesto envenenamiento, trasladando la información a las autoridades competentes en esta materia a nivel regional».

Es más, la presidenta de la federación, Victoria Cedrún, ha explicado que tienen pruebas «de están apareciendo gatos muertos que están siendo recogidos por el servicio de basuras», por lo que «el regidor ha de tener conocimiento de ello». Por eso, instan al Consistorio a «investigar» y recuerdan que la «pasividad institucional puede tener consecuencias legales muy serias».

Por otro lado, Cedrún indica que, tal y como establece la normativa, «los municipios deben planificar y ejecutar programas CER adaptados a su realidad local, asegurando la formación del personal, la atención veterinaria y la prohibición expresa del uso de venenos, trampas o métodos letales». Además, «los gatos comunitarios no son animales abandonados, son parte del entorno urbano y están protegidos por ley«. Por eso, insiste, »no vamos a permitir que ningún ayuntamiento mire hacia otro lado mientras los animales son maltratados o envenenados impunemente».

«Es mentira»

«Eso es mentira». Así de drástico se ha mostrado el alcalde de Mazcuerras acerca del comunicado emitido por la Federación DEAN. El regidor no tiene conocimiento alguno «de que haya gatos envenenados en el municipio» y asegura que es él personalmente quien se ocupa de los felinos callejeros «llevándolos al veterinario y esterilizándolos», pagándolo de su bolsillo. Un método que aplica también a los perros que aparecen abandonados, «a los que cuido y de los que me preocupo hasta que son adoptados». «Nunca he dejado abandonado a un animal», clama el alcalde, quien además ha adelantado que ya está habilitando una partida en el Presupuesto del próximo año para «esterilizar a los gatos». «Hasta ahora nunca he recibido queja alguna por este tema», afirma. Con respecto a la aplicación del método CES, «la ley establece que tenemos que implantarlo, pero también dice que vendrá acompañado de ayudas del Gobierno y aquí no han aparecido dichas ayudas».