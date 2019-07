Los bañistas ayudan a un perro 'atrapado' en las rocas de la playa de Santillán 02:51 Vídeo: Javier Rosendo El can no sabía como regresar a la arena y tuvo que ser cargado por un joven que trepó hasta donde estaba DM . Santander Domingo, 28 julio 2019, 21:18

Llevaba varias horas correteando por la playa de Santillan, suelto. En la tarde se encaramó a unas rocas sobre un terraplén y luego no era capaz de volver al arena. Primero lo sacaron de allí unos chicos, pero tozudo el can acabó en el mismo sitio. Y vuelta a empezar. Los bañistas trataban de indicarle los paso a dar hasta la arena, pero como no terminaba de encontra el camino una pareja trepó hasta donde estaba y lo cogió en brazos para ayudarlo a bajar.

Los bañistas que estaban disfrutando del sol se arremoliaron pendientes del perro, que en ningún momento pareció demasiado nervioso y parecía tomárselo todo como un juego.