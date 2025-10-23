El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El pueblo forma parte del colectivo Pueblos Bonitos de España. Rosendo

Bárcena Mayor se subirá a la moda de las letras gigantes con un cartel en el casco histórico

El Ayuntamiento de Los Tojos aprovechará la obra de pavimentación del conjunto, declarado Bien de Interés Cultural, para instalar un letrero de acero de uno por 5 metros

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Una decena y media de municipios de Cantabria han colocado ya letras de gran tamaño con el nombre de la localidad como reclamo turístico, ... siguiendo el ejemplo que abrieron grandes capitales europeas como Ámsterdam. Las de Santander se encuentran El Sardinero, las de la capital del Besaya animan a 'torrelaveganizarte' y también hay instalaciones de este tipo en Colindres, Suances y Comillas. El siguiente ayuntamiento que sumará a esta moda será el de Los Tojos. El Consistorio ha puesto en marcha un proyecto de modernización del pavimento del pueblo de Bárcena Mayor, donde se incluye esta iniciativa. Según el plan, que acaba de sacarse a licitación, el cartel estará ubicado en una de las plazas del casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1980.

