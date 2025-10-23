Bárcena Mayor se subirá a la moda de las letras gigantes con un cartel en el casco histórico

Una decena y media de municipios de Cantabria han colocado ya letras de gran tamaño con el nombre de la localidad como reclamo turístico, ... siguiendo el ejemplo que abrieron grandes capitales europeas como Ámsterdam. Las de Santander se encuentran El Sardinero, las de la capital del Besaya animan a 'torrelaveganizarte' y también hay instalaciones de este tipo en Colindres, Suances y Comillas. El siguiente ayuntamiento que sumará a esta moda será el de Los Tojos. El Consistorio ha puesto en marcha un proyecto de modernización del pavimento del pueblo de Bárcena Mayor, donde se incluye esta iniciativa. Según el plan, que acaba de sacarse a licitación, el cartel estará ubicado en una de las plazas del casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1980.

Con independencia de lo mucho o poco que guste este tipo de iniciativas a los vecinos de los municipios cántabros en los que ya hay letras gigantes, la situación de especial protección de Bárcena Mayor sí que es un hecho diferencial respecto al resto de casos. Por eso, la idea es utilizar para este letrero un material que se integre -o al menos que lo intente- mejor en el lugar, un espacio pintoresco que comenzó a definirse en el siglo XVII repleto de casas típicas montañesas y elementos de gran valor patrimonial.

En ese intento, se utilizará acero de tipo 'corten', una aleación de cromo, níquel, cobre y el fósforo que genera, tras someterlo a determinados procesos químicos, una película de óxido con un color rojizo muy característico y que da sensación de antigüedad. Eso es lo que se busca.

Según los pliegos, el cartel con el lema 'Barcena Mayor' será de cinco metros de largo y un metro de alto y se colocará en una plaza sobre un murete ya existente. «Las letras se recortarán mediante láser, en la chapa, por lo que una vez colocado, la legibilidad del mismo dependerá de las condiciones meteorológicas, la hora del día, y la relación entre la iluminación entre el cartel, y el fondo recortado de las letras», explica el Ayuntamiento de Los Tojos en el documento. La tipografía de las letras también está ya perfectamente definida.

Aunque este cartel es la parte más llamativa, el proyecto -que se licita con un presupuesto de 132.231 euros- incluye más actuaciones y se pagará íntegramente con el dinero del premio Pueblo de Cantabria 2025, concedido por el Gobierno regional. En el pliego se recoge la rehabilitación funcional de todas las superficies del pavimento deteriorado, bien por el uso en zonas de tránsito de vehículos de servicio o bien por otras deficiencias constructivas. «Es la primera vez en 40 años que se interviene en el pavimento. Se han hecho arreglos puntuales, pero hacía falta», apunta la alcaldesa, Belén Ceballos.

También habrá mejoras del mobiliario urbano, reordenación de espacios, mejora del sistema del control de accesos en vehículo -solo para vecinos- o una intervención puntual en el lavadero, así como trabajos de recogida de aguas pluviales superficiales en el acceso a la calle del abrevadero. Además, está previsto un tratamiento superficial en el camino de paso junto al río Argoza, que presenta peligro de caída por falta de adherencia -es de tierra y nunca se ha actuado sobre él- o la mejora de la canal de agua que atraviesa el acceso al núcleo desde la carretera y pasa por su entorno inmediato.