La belleza tiene premio

Santillana del Mar. La localidad entró a formar parte de la Asociación en el año 2013, siendo la primera de Cantabria que lo lograba. Para celebrar el día de los pueblos más bonitos ayer realizó una jornada de puertas abiertas en la Torre de Don Borja. Bárcena Mayor, Santillana del Mar y Liérganes son los tres municipios de Cantabria que pertenecen a esta red nacional La Asociación de los Pueblos más Bonitos permite a sus 68 asociados mejorar sus cifras turísticas

La Asociación de los Pueblos más Bonitos de España tiene como objetivo preservar y dar a conocer las tradiciones, la cultura y la esencia de las 68 localidades que la integran, y ayer celebró su día grande, su cumpleaños, la fiesta en la que se pone de manifiesto lo importante de conocer la historia para entender lo que somos ahora. Por eso ayer Santillana del Mar, Bárcena Mayor y Liérganes, los tres pueblos de Cantabria que pertenecen a esta red, volvieron a recordar que tienen «el honor», como decía la alcaldesa de Los Tojos, Belén Ceballos, de formar parte de la misma. La asociación, que se creó en el año 2011, reivindica la lucha por la conservación del patrimonio artístico y cultural de estas localidades, por lo auténtico y lo autóctono. Por lo que más hay que defender: lo propio.

Con este mensaje, los 68 pueblos celebraron ayer diversas actividades para conmemorar esta fecha. En Cantabria no hubo grandes dispendios, pero se aprovechó para recordar las ventajas que supone para los tres pueblos estar entre los mejores. Para Liérganes, decía ayer el alcalde, Santiago Rego, «integrarse en esta red ha supuesto duplicar el número de personas que nos visitan». En Bárcena Mayor, calculaba Ceballos, «recibimos un 30% más de visitantes y desde que estamos en la red, muchos de ellos son europeos, sobre todo ingleses, belgas y franceses», algo que hasta entonces no se daba. Santillana del Mar fue el primer municipio cántabro en formar parte de la Asociación «y hay mucha gente que viene queriendo visitar todos y cada uno de los pueblos más bonitos», admite la concejala de Cultura, Mari Luz Muñoz.

Detalle de Bárcena Mayor (izquierda) y Liérganes (derecha). / J. Rosendo y J. Cotera

El loable objetivo de la red es difundir la importancia de estos pueblos y no dejar que se pierda el encanto de los más pequeños (los ayuntamientos que la componen no pueden tener más de 15.000 habitantes). «Para un pueblo tan pequeño como Bárcena Mayor es muy dífícil llegar a todo el mundo, pero con la asociación estamos ganando mucho a nivel promocional y nos ha abierto las puertas a Europa desde el punto de vista turístico», asegura Belén Ceballos. Por eso la concejala de Santillana del Mar cree que identificarse con esta red «es un privilegio» y el alcalde de Liérganes opina que «le otorga al pueblo un sello de calidad y le permite formar parte de un club selecto», como es ser reyes de la belleza.

Pero además de los más guapos, estos tres pueblos de Cantabria aspiran a ser de los más cuidados, y para eso también tiene ventajas ser de la asociación. «No me cabe la menor duda de que el Gobierno de Cantabria nos otorga más ayudas económicas para llevar a cabo proyectos de mejora desde que pertenecemos a la asociación», argumenta sin ambages la alcaldesa de Bárcena Mayor. En el pueblo de Los Tojos se han renovado caminos y construido un nuevo aparcamiento gracias a la ayuda del Gobierno regional. «Unas mejoras llevan a otras y creo que en general todo es positivo», asume. En Liérganes, «gracias a la gestión de la Asociación con el Gobierno de Cantabria, hemos logrado el aparcamiento de La Costera (53 plazas)», señala el regidor. Además, «el pueblo está en la web Turespaña y en la Guía Nacional que se edita cada año». También desde la red de pueblos más bonitos, «se hace hincapié para que las compañías de gas, eléctricas y de telefonía cuiden su trabajo». Además, «mantenemos reuniones constantemente con autoridades a nivel nacional para pedir ayudas e intentar mejorar los pueblos», añade la concejala de Santillana, quien destaca que lo bueno de trabajar de forma conjunta «es que somos muchos los que pedimos lo mismo y hacemos más fuerza que si acude uno solo».

Pero lo más importante es sin duda la promoción y que el nombre y las bondades de estos tres pueblos de Cantabria crucen cada vez más fronteras. Tan solo hay que poner en internet 'pueblos más bonitos' para darse cuenta de la importancia que adquieren al formar parte de esta asociación, porque un montón de web recomenderán visitar al menos estos tres pueblos de la región y de paso... quién sabe si no pasarán por Cabárceno o los acantilados de Alfoz de Lloredo, por poner dos ejemplos. «Hay visitantes que recalan en Bárcena Mayor y vienen de Liérganes y Santillana con el folleto de la asociación en la mano», asegura Ceballos. Y ya no sólo en verano, «sino que los hosteleros afirman que cada vez vienen más turistas de fin de semana durante el invierno». Desestacionalizar también es más fácil si el pueblo es famoso. Lo que no es tan sencillo es pertenecer a la asociación, pues los requisitos son exigentes. De hecho Comillas, uno de los lugares más bellos y visitados de Cantabria, no logró formar parte de la misma por permitir que los vehículos atraviesen el casco urbano. Sea como fuere, merece la pena tanta exigencia.