«Buscamos prevenir las amenazas a los mayores»

JOSÉ GARCÍA Ángel Calvo | Guardia Civil VICENTE CORTABITARTE Lunes, 1 abril 2019

La Casona del Cantón acogió hace unos días una charla informativa del Plan Mayor Seguridad con el que desde la Guardia Civil aconseja sobre los principales riesgos que sufren un colectivo tan vulnerable y que cada vez es más numeroso como son los mayores. Ángel Calvo ha sido el encargado de impartirla.

-¿Qué es el Plan Mayor Seguridad?

-Es una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que se puso en marcha al ver el progresivo incremento de la esperanza de vida que en Cantabria llega al 21 por ciento. El Plan se marcó dos objetivos, por una parte prevenir las amenazas detectadas a las personas mayores y por otra parte el incrementar la confianza de este colectivo en las Guardia Civil, favoreciendo conductas pro activas para las denuncias, así como perfeccionar y mejorar la respuesta de la Guardia Civil con los mayores.

-¿Qué temas son los que se tratan en charlas como la ofrecida en San Vicente recientemente?

-La temática es variada pero en general se habla de la seguridad de los mayores a lo largo de una hora y media con una presentación que tratamos de hacerla de manera amena, con imágenes y siempre en un tono distendido, con bromas, en la que les exponemos los riesgos que ellos pueden sufrir en la vía pública, en los comercios, cuando se van de vacaciones o incluso casos de maltratos. También les informamos de una aplicación móvil muy útil que sirve tanto para denunciar como para informar de su ubicación.

-¿Cuáles son los casos más frecuentes de inseguridad a los que se enfrentan los mayores y los ciudadanos en general?

-Los más frecuentes son los robos no violentos, los pequeños hurtos, los que se realizan aprovechándose de los descuidos y los de pequeñas cantidades. Los robos en viviendas son porque se les da facilidad, sin saber quien la habita. Los hurtos si suelen ser por tipología de edad, en concreto son el 38,73 por ciento de los que se sufren. Al margen de ellos están las estafas, las contrataciones abusivas, robos con fuerza...

-¿Cuáles son los métodos más usuales que usan los delincuentes?

-El más habitual es el descuido, los robos en bolsos en los mercadillo o porque se dejan posados cuando se van a la compra, el abrazo cariñoso, las firmas solidarias. Casi siempre es lo mismo, aprovecharse de los descuidos y de la buena fe de la gente.

-¿En San Vicente ha habido alguna incidencia especial de casos similares?

-No, se ve afectada como otras localidades por la actuación de bandas que lo hacen en diferentes lugares, como ha sucedido recientemente con la de los fasos fontaneros.

-¿Hay diferencias en este tipo de delincuencia en el ámbito rural y en el urbano?

-Generalmente no se dejan llevar por ello, suelen actuar en las zonas que están más próxima a las vías de comunicación, en poblaciones que cuentan con infraestructuras que facilitan el desplazamiento lo que coincide con la ubicación de las localidades más pobladas de la región.

-¿Cuáles son los principales consejos que dan?

-Incidimos muy especialmente en que no dejen sus pertenecías solas que es algo que suelen hacer cuando van de compras al posar el bolso en los carros y a veces lo dejan sin vigilancia. También les recalcamos que cuando algún desconocido acuda a su domicilio que no tengan reparo en impedirles que entren hasta que tengan total seguridad de su identidad. Les aconsejamos que inviertan en su seguridad, por ejemplo en las mirillas electrónicas, que cuando salgan de casa, aunque sea para ir a una compra cercana, que no dejen la ventaja abierta.

-¿Con todo esto no se puede crear cierta psicosis de inseguridad o de miedo?

-Procuramos evitarlo, por ello en todas las charlas señalamos que en Cantabria se vive en una Comunidad muy segura , lo que no quita para que se tomen medidas para evitar hechos que desgraciadamente también se producen, aunque sea en menor medida que las que se producen en otras zonas.

-¿Los mayores son conscientes de su vulnerabilidad?

-Generalmente piensan que son más vulnerables de lo que realmente son, tienen un concepto subjetivo mayor de lo que es, todo lo magnifican mas.