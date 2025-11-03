Cabezón actuará por tercera vez en el barrio El Concejero

La urbanización El Concejero de Cabezón de la Sal experimentará un nuevo cambio –y van tres– tras la ejecución de la tercera fase del proyecto ... de rehabilitación que puso en marcha el Ayuntamiento hace más de cinco años, con el que pretende mejorar la operatividad, la seguridad y la estética del barrio. El equipo de gobierno PRC-PSOE aprobó esta tercera intervención en el último pleno celebrado en la localidad. En esta ocasión, la obra asciende a 485.000 euros, que serán sufragados en gran parte por la Consejería de Fomento –el Ayuntamiento pondrá tan solo 110.000 euros del total–, y se centrará sobre todo en la plaza donde se ubica el parque infantil, en el epicentro de la urbanización.

La previsión es acometer la reforma integral del espacio, donde se instalará una pista de minijuegos –como fútbol sala y baloncesto– de 20 metros de ancho por 10 metros de largo. A la vez, se restaurará el parque y se renovarán los elementos que están más deteriorados. Sobre la zona infantil, el Consistorio proyecta colocar una especie de toldos, «algo así como una estructura metálica», que no llega a ser una cubierta como tal pero que servirá para proteger a los usuarios en caso de lluvia.

El resto de actuaciones se desarrollarán en los aledaños de la plaza.«En primer lugar se empleará hormigón estampado y baldosa, se renovarán las tuberías de saneamiento y se separarán las aguas pluviales de las aguas fecales, de manera que las primeras vayan a parar al río», concretó el alcalde, Víctor Manuel Reinoso. Con todo, el regidor calcula que todavía sea necesaria «una cuarta fase» para finalizar la mejora integral del barrio. «Es una zona muy extensa, con varias urbanizaciones», donde calcula que puedan residir unos mil vecinos. El Concejero se ubica en la carretera que comunica Cabezón de la Sal con el Valle de Cabuérniga, junto al centro de salud, y en la zona se ha registrado en los últimos años una actividad comercial incipiente, con la apertura de nuevos negocios y centros de ocio y deportivos. Una vez aprobado por el Pleno de Cabezón, el proyecto deberá continuar sus pasos en la Consejería de Fomento hasta sacarlo a licitación «de cara a la primavera del año que viene», vaticinó Reinoso.

Más de un millón de euros

La primera vez que las máquinas entraron en el barrio de El Concejero para acometer lo que sería la primera fase del proyecto fue en enero del año 2020. Entonces, la actuación consistió en cambiar las aceras y reformar por completo el sistema de saneamiento.La obra ascendía a 200.000 euros. No fue hasta dos años después cuando el Ayuntamiento procedió a ejecutar la segunda parte de los trabajos, que en esta ocasión sumaban una inversión de 440.000 euros. Entonces, se renovaron las luminarias, las canalizaciones y las señales viales y bancos. También entonces se construyó una nueva red de aguas pluviales. Si sumanos ambas actuaciones y la actual, en total la inversión en este barrio en los últimos cinco años asciende a más de un millón de euros. «Si todo va bien, para el próximo verano ya se habrá iniciado la última fase de los trabajos y tendremos un barrio perfectamente adecentado».