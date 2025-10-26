Cabezón honra sus raíces mineras y celebra otra edición de 'La Sal de la vida'

Cabezón de la Sal volvió este domingo al pasado para ensalzar sus raíces mineras con las salinas, responsables también de la toponimia del lugar, en ... una feria, la de 'La Sal de la Vida', que ya se ha hecho un hueco en el calendario local. Y eso que cumple su segunda edición. Pero el año pasado, en el estreno, la gente se había quedado con ganas de más. Ayer se repitió ese viaje en el tiempo, pese a que la lluvia y el mal tiempo estuviera acechando toda la jornada.

Frío sí hacía pero numerosas personas lo combatieron con las toquillas y capas propias de la ropa de época que vistieron para subir al pozo de la sal y esperar a los mineros a la salida de la antigua explotación cabezonense.Otros pudieron entrar en calor probando los productos del mercado ubicado en el epicentro del emblemático barrio de La Pesa, donde también se realizaron varios homenajes a personas e instituciones del municipio.

Sirvió de preludio a la entrega de los galardones la actuación de la Banda de Gaitas Cantabria, frente al escenario, después de llegar junto a las personas que habían realizado la subida al pozo de la sal. No fue el único grupo musical presente, el coro Ronda Salines y Casa Palma tuvieron también especial protagonismo.

Los galardonados

Tras las actuaciones, uno a uno, las personas y entidades propuestas para ser homenajeadas en la feria recogieron sus galardones en el escenario. La primera fue la vecina Marina Peña, reconocida por su papel como mujer emprendedora del municipio, tras más de cuarenta años dedicada a su academia de música en la villa. A continuación, le tocó el turno al Grupo de Danzas Virgen del Campo, que este año ha cumplido 101 años de existencia. Asimismo, la labor solidaria de la ONG local Ruta 6 también tuvo su premio y pasó a recogerlo su representante, la también vecina de la villa Blanca Castañeda. Esta última quiso ensalzar la solidaridad que siempre han mostrado los cabezonenses ante sus iniciativas. La organización dejó para el final el galardón del 'Capezón de la sal', un premio consistente en un bastón que ha sido ideado para la fiesta en sí y que, cada año, cambiará de mano. En esta ocasión, el testigo fue a parar a Los Peralos, el tradicional dúo familiar que en tantas fiestas aporta su alegría.

El resto de la jornada transcurrió con diversas actividades bajo la lluvia intermitente. A mediodía se pudo disfrutar de un rico plato de cocido montañés y a los asistentes se les hizo entrega de bolsas de sal de regalo.

El producto estrella siguió ensalzándose con la celebración de una exposición sobre la sal en la cultura gastronómica dirigida por el cocinero Gustavo Royo.