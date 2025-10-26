El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un grupo de mujeres ataviadas de época desfilan por el mercado instalado en La Pesa

Un grupo de mujeres ataviadas de época desfilan por el mercado instalado en La Pesa

Cabezón honra sus raíces mineras y celebra otra edición de 'La Sal de la vida'

La feria de época reunió este domingo a un nutrido grupo de participantes, a pesar del mal tiempo, y rindió homenaje a vecinos destacados y colectivos sociales y culturales

Sara Torre

Sara Torre

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:00

Cabezón de la Sal volvió este domingo al pasado para ensalzar sus raíces mineras con las salinas, responsables también de la toponimia del lugar, en ... una feria, la de 'La Sal de la Vida', que ya se ha hecho un hueco en el calendario local. Y eso que cumple su segunda edición. Pero el año pasado, en el estreno, la gente se había quedado con ganas de más. Ayer se repitió ese viaje en el tiempo, pese a que la lluvia y el mal tiempo estuviera acechando toda la jornada.

