Matilde de la Torre, fundadora de la Coral Voces Cántabras y del grupo de danzas Virgen del Campo de Cabezón de la Sal. DM

Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre

La unión de varias instituciones cántabras hará posible cumplir con la voluntad de la escritora y política, que falleció exiliada en 1946 y cuyos restos serán exhumados y trasladados a su pueblo natal

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

Murió exiliada en México el 19 de marzo de 1946 y, 80 años después, Matilde de la Torre regresará a su pueblo natal. Los restos ... de la escritora, política, periodista y fundadora de la Coral Voces Cántabras y del grupo de danzas Virgen del Campo de Cabezón de la Sal, serán trasladados desde México DF hasta la villa donde nació en 1884 y de la que nunca se desvinculó, ni emocional ni etnográficamente. La exhumación de los restos mortales de la académica progresista será posible gracias a la unión de varias instituciones públicas y privadas, que han trabajado en común para cumplir los deseos que ella expresó antes de morir al otro lado del Atlántico: tanto la literata como su hermano, Carlos de la Torre, querían recibir sepultura en Cabezón de la Sal. Y así se hará, si todo sale bien, en marzo de 2026, cuando el municipio dé por fin el último adiós a una figura clave en el funeral «con honores» que se proyecta celebrar en el cementerio de Cabezón de la Sal.

