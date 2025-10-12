El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las pistas agrietadas del centro Santiago Galas. Javier Rosendo

Cabezón sigue sin rematar el Santiago Galas tras una década

El Ayuntamiento acometerá ahora la renovación del pavimento tras ejecutar varias fases del Plan Director iniciado en 2014

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:43

Ha llovido mucho desde que en el año 2014, la entonces alcaldesa de Cabezón de la Sal, Esther Merino (PP), presentase el Plan Director para ... rehabilitar el centro cultural y deportivo Santiago Galas, un referente social en la década de los ochenta que adolecía por la falta de mantenimiento de las instalaciones, entre las que había, por cierto, una piscina. Piscina que sería retirada y que los vecinos echarían bastante de menos. Doce años después, se ha renovado gran parte de los equipamientos y el edificio principal, pero aún queda trabajo por hacer. Y no es poco. Para empezar, es necesario sustituir el malogrado campo de hierba natural por uno de hierba artificial. Es necesario ahora y lo lleva siendo años, porque los usuarios, miembros del Club de Fútbol Santiago Galas, se dejan las rodillas en cada entreno. A este mar de fondo, se añade el deterioro de las dos pistas de multideporte y la pista de tenis ubicada junto a la bolera –recién cubierta–. «Están tan mal que no se pueden utilizar», reconoce el alcalde, Víctor ManuelReinoso (PRC), sobre las pistas. «También es fundamental instalar un parque infantil, porque tendría muy buena acogida en la zona –es un espacio cerrado–».

