Cabezón sigue sin rematar el Santiago Galas tras una década

Ha llovido mucho desde que en el año 2014, la entonces alcaldesa de Cabezón de la Sal, Esther Merino (PP), presentase el Plan Director para ... rehabilitar el centro cultural y deportivo Santiago Galas, un referente social en la década de los ochenta que adolecía por la falta de mantenimiento de las instalaciones, entre las que había, por cierto, una piscina. Piscina que sería retirada y que los vecinos echarían bastante de menos. Doce años después, se ha renovado gran parte de los equipamientos y el edificio principal, pero aún queda trabajo por hacer. Y no es poco. Para empezar, es necesario sustituir el malogrado campo de hierba natural por uno de hierba artificial. Es necesario ahora y lo lleva siendo años, porque los usuarios, miembros del Club de Fútbol Santiago Galas, se dejan las rodillas en cada entreno. A este mar de fondo, se añade el deterioro de las dos pistas de multideporte y la pista de tenis ubicada junto a la bolera –recién cubierta–. «Están tan mal que no se pueden utilizar», reconoce el alcalde, Víctor ManuelReinoso (PRC), sobre las pistas. «También es fundamental instalar un parque infantil, porque tendría muy buena acogida en la zona –es un espacio cerrado–».

Por ahí irán las próximas actuaciones a ejecutar en el centro deportivo. Aunque lo más inminente se realizará con cargo alPlan de Sostenibilidad Turística Saja-Nansa y consistirá en la mejora del pavimento y la renovación del firme que rodea al edificio principal. El Ayuntamiento acaba de sacar a licitación el proyecto para ejecutar esta y otras dos actuaciones (un área para el vaciado de autocaravanas en Santa Lucía y un rocódromo en la Avenida de Europa), contempladas en el citado plan turístico por un total de 84.999 euros.

Por otro lado, Reinoso no se cierra a la posibilidad de recuperar la piscina sacrificada, aunque asume que, para volver a instalar este equipamiento, «sería necesario modificar el Plan Director» en base al que se están renovando las instalaciones desde hace más de una década. «Habría que estudiarlo, ver si es viable y determinar hasta dónde podemos llegar, pero ahora mismo –reconoce– el Ayuntamiento tiene otras prioridades». Y que los plazos condicionan las intervenciones en Santiago Galas, de ahí que se haya venido trabajando «muy poco a poco». «La mayoría de las actuaciones han sido subvencionadas en base al Programa Leader, que se convoca cada cuatro años, por eso hemos tardado tanto», desarrolla el regidor. «Intentamos buscar financiación para poder ir ejecutando las labores previstas», entre las que de momento no está la piscina, «pero todo es posible».

El regidor deja así abierta la posibilidad de que Cabezón cuente con una piscina en el municipio, ya que actualmente –y tras retirar también las piscinas de Domañanes– tan solo dispone de las instalaciones ubicadas en Casar de Periedo, lo que ha generado quejas entre los vecinos.