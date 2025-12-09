El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antiguo pozo de sal en la zona de Tresano de Cabezón de la Sal. Javier Rosendo

Cabezón ultima la presentación del proyecto para el futuro museo de la sal

El Ayuntamiento encargó en enero al despacho de arquitectos Héctor Navarro el diseño de una propuesta en una parcela de titularidad municipal

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Cabezón de la Sal presentará en unos días el proyecto con el que pretende materializar el significado de su apellido. La primera teniente de alcalde ... y concejala del área, María Jesús García Hoyos (PSOE), adelantó a El Diario Montañés su intención de aportar luz sobre el plan de creación de un Centro de Interpretación de la Sal en un municipio cuya historia está directamente vinculada a la obtención de minerales bajo tierra. Y donde, sin embargo, no existe un espacio dedicado a la actividad que marcó el devenir de buena parte de la comarca.

