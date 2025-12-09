Cabezón ultima la presentación del proyecto para el futuro museo de la sal

Cabezón de la Sal presentará en unos días el proyecto con el que pretende materializar el significado de su apellido. La primera teniente de alcalde ... y concejala del área, María Jesús García Hoyos (PSOE), adelantó a El Diario Montañés su intención de aportar luz sobre el plan de creación de un Centro de Interpretación de la Sal en un municipio cuya historia está directamente vinculada a la obtención de minerales bajo tierra. Y donde, sin embargo, no existe un espacio dedicado a la actividad que marcó el devenir de buena parte de la comarca.

Aunque la apertura de un museo de la sal siempre ha estado en el punto de mira de los diferentes gobiernos locales, fue la moneda de cambio que los socialistas canjearon para apoyar el Presupuesto de 2024 en el Ayuntamiento bajo el mandato del anterior alcalde, Óscar López (PP), al que luego el regionalista Víctor Manuel Reinoso haría una moción de censura en connivencia con la citada teniente de alcalde. Una vez en el equipo de gobierno, García Hoyos ha continuado perseverando para llevar su proyecto a buen término.

La tarea no está siendo fácil, primero porque es necesario encontrar financiación, un aspecto del que se hablará, seguramente, en la presentación del proyecto, porque a falta, o no, de dineros, lo que hasta ahora se ha logrado es una primera propuesta de cómo enfocar el asunto.

Al respecto, ya adelantó la socialista su intención de ubicar el centro de interpretación en la parcela de titularidad municipal donde se encuentran las minas del antiguo pozo Tresano. De ello informó García Hoyos cuando todavía gobernaba el PP en Cabezón, que dejó la responsabilidad del tema en manos del partido en la oposición. El terreno en cuestión dispone de unos 1.400 metros cuadrados y está frente a la urbanización Picu la Torre. En los últimos meses, los promotores de la propuesta han visitado otros municipios en España donde se han llevado a cabo iniciativas similares.

El objetivo final es crear un museo que ahonde en la tradición minera del municipio y hacer así realidad una iniciativa que lleva mucho tiempo en boca de todos, pero que no ha llegado a materializarse. En unos días, se sabrán más detalles.