El local social de Tudanca acogerá el martes la proyección de Nina. V. Cortabitarte

El ciclo nacional de Cine y Mujeres Rurales llega al Valle del Nansa

A lo largo de la semana se proyectará la película Nina en varias localidades de la comarca

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:00

El ciclo nacional de Cine y Mujeres Rurales, que alcanza su VIII edición, llega a lo largo de esta semana a varias localidades del Valle del Nansa con la proyección de la película española Nina.

Esta iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se viene celebrando a lo largo de los últimos años alrededor del Día Internacional de la Mujer Rural, tiene como objetivo visibilizar los aportes, saberes y experiencias de las mujeres que habitan y transforman el mundo rural.

En Cantabria este ciclo cuenta con el apoyo de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y el programa 'Viernes' de la Red Cántabra de Desarrollo Rural para luchar contra la soledad no deseada. En esta edición, las proyecciones llegarán a 470 localidades de toda España.

Nina se ofrecerá a las 17.00 horas del este martes en el local social de Tudanca, municipio que cuenta con 156 vecinos. A la misma hora, el miércoles, se proyectará en la localidad de Linares (Peñarrubia), el jueves llegará a las antiguas escuelas de Quintanilla (Lamasón) y, el viernes, a la Casa Rectoral de Puente Pumar (Polaciones).

Nina, dirigida por Andrea Jaurreta y protagonizada por Patricia López Arnaiz, cuenta la historia de una joven que decide volver al pueblo costero donde creció, con una escopeta en el bolso y un objetivo: vengarse de Pedro, un famoso escritor al que el pueblo rinde homenaje. El reencuentro con su lugar de origen, con sus recuerdos del pasado y con Blas, un amigo de la infancia, le hará replantearse si la venganza es su única opción.

