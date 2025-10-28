Comillas aprueba la transformación integral del paseo de la playa en una primera fase de las obras

Si bien es cierto que varios de los planes de Sostenibilidad Turística de Cantabria se han tenido que reajustar, modificar y gestionar a contrarreloj, el ... caso de Comillas es especial. Y no precisamente en el buen sentido de la palabra. El equipo de gobierno (PRC-PSOE) ha aprobado este martes en un pleno extraordinario la primera fase de las obras para reformar el frente litoral, que por ahora implica intervenir solamente en el paseo marítimo –aún quedaría pendiente la zona del aparcamiento y los pinares-. La actuación, aunque se refiere solo a una parte, conlleva una inversión nada desdeñable de 810.827 euros y supondrá, eso sí, la transformación en bloque del paseo en torno al mar, ganando espacio para los peatones.

La parte dominante de la Corporación municipal –el PP votó en contra– dio así el primer paso en firme para desencallar en uno de los proyectos del citado plan. Un comienzo al que la villa ha llegado cojeando tras los sucesivos traspiés que han marcado el desarrollo de los proyectos. Desde la propuesta para peatonalizar la plaza de Fuente Real que da acceso al Capricho de Gaudí, hasta la idea de construir una escultura de una ballena en la Punta de la Garita. Todas estas fueron ideas por las que transitaba el futuro turístico de Comillas y que han pasado a mejor vida.

El frente litoral se abordará por fases, aunque el Ayuntamiento de Comillas no hubiera hablado hasta ahora de compartimentar el proyecto. Por lo pronto, cerca de un millón de euros que se invertirán en una nueva acera de casi seis metros de ancho, frente a los tres que mide la actual plataforma y que resulta, por cierto, «ridícula», remarcó la alcaldesa Teresa Noceda. «Esta fase inicial implica actuar sobre 2.375 metros cuadrados de terreno», concretó el concejal de Turismo, Julián Rozas (PSOE), que aprovechó su intervención en la sesión plenaria para cargar contra «las medias verdades y el populismo grosero» del PP –los concejales parodiaron lo ocurrido hasta ahora con el Plan de Sostenibilidad–.

Cambio «radical»

El planteamiento es de «transformación radical del espacio», con la instalación de mobiliario urbano (bancos, sillas, papeleras, lavapiés...), aparcabicis, dos quioscos integrados en el frente costero e, incluso, áreas ajardinadas que imitan el paisaje dunar. Todo ello está recogido en la memoria del proyecto, que incluye perífrasis como «renaturalización, especies arbustivas viváceas, áreas estanciales, suaves topografías, asientos informales» para explicar el cambio que viene.

Además, en el frente litoral de Comillas es tan importante lo que se va a hacer como lo que no. En este sentido, el concejal del área insistió en que «no se va a sustituir la barandilla blanca», símbolo de identidad de la villa. Se restaurará. Tampoco se prescindirá de la escalera circular que da acceso al arenal en la zona de La Caracola, aunque sí se le dotará de los elementos necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios. Son cuestiones que han despertado el clamor popular y que desde el equipo de gobierno se afanaron en aclarar.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de seis meses y el próximo paso será sacarlo a licitación. Si es que no sufre ningún revés o cambio en el proceso. En una segunda fase, Comillas tendrá que actuar en la ordenación del aparcamiento de la playa, que es otra cuestión que preocupa.