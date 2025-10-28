El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La barandilla blanca es seña de identidad de la playa de Comillas y será restaurada, aunque garantizan su conservación. L. A.

Comillas aprueba la transformación integral del paseo de la playa en una primera fase de las obras

En principio se ensanchará la acera y se renovará el mobiliario urbano con una inversión de 810.827 euros. El PP ha votado en contra por los «continuos cambios introducidos en el plan»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 18:46

Comenta

Si bien es cierto que varios de los planes de Sostenibilidad Turística de Cantabria se han tenido que reajustar, modificar y gestionar a contrarreloj, el ... caso de Comillas es especial. Y no precisamente en el buen sentido de la palabra. El equipo de gobierno (PRC-PSOE) ha aprobado este martes en un pleno extraordinario la primera fase de las obras para reformar el frente litoral, que por ahora implica intervenir solamente en el paseo marítimo –aún quedaría pendiente la zona del aparcamiento y los pinares-. La actuación, aunque se refiere solo a una parte, conlleva una inversión nada desdeñable de 810.827 euros y supondrá, eso sí, la transformación en bloque del paseo en torno al mar, ganando espacio para los peatones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  3. 3

    Los profesores no desisten: «Hay que pasar a la ofensiva»
  4. 4

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  5. 5

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  6. 6 Santoña ofrece 33 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2025
  7. 7 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  8. 8 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  9. 9

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  10. 10

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Comillas aprueba la transformación integral del paseo de la playa en una primera fase de las obras

Comillas aprueba la transformación integral del paseo de la playa en una primera fase de las obras