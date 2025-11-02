El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El patio central de El Espolón de Comillas totalmente ocupado por andamios. Ayto. de Comillas

Comillas sustituye los 24 paneles de vidrio de la cúpula del centro cultural El Espolón

Los andamios se cuelan en el edificio histórico para acometer una reforma que costará 80.000 euros y evitará las filtraciones de agua

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:12

Si lo piensan bien, doce años no es tanto. No es tanto si hablamos del tiempo que lleva en pie el centro cultural de Comillas, ... conocido como El Espolón, un edificio dieciochesco que tras albergar diversos proyectos relacionados con la educación y la cultura y soportar sobre sus ajadas vigas el paso del tiempo, experimentó una importante restauración bajo la batuta del arquitecto y viñetista José María Pérez (Peridis). En el año 2013 finalizó la intervención, que se sufragó con el 1% Cultural del Ministerio de Fomento. Cerca de un millón y medio de euros que sirvieron para sostener el inmueble y su historia. Desde entonces, el centro cultural de Comillas ha sido la sede elegida para albergar actividades de todo tipo. Y lo sigue siendo.

