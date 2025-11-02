Comillas sustituye los 24 paneles de vidrio de la cúpula del centro cultural El Espolón

Si lo piensan bien, doce años no es tanto. No es tanto si hablamos del tiempo que lleva en pie el centro cultural de Comillas, ... conocido como El Espolón, un edificio dieciochesco que tras albergar diversos proyectos relacionados con la educación y la cultura y soportar sobre sus ajadas vigas el paso del tiempo, experimentó una importante restauración bajo la batuta del arquitecto y viñetista José María Pérez (Peridis). En el año 2013 finalizó la intervención, que se sufragó con el 1% Cultural del Ministerio de Fomento. Cerca de un millón y medio de euros que sirvieron para sostener el inmueble y su historia. Desde entonces, el centro cultural de Comillas ha sido la sede elegida para albergar actividades de todo tipo. Y lo sigue siendo.

Eso sí, desde la Concejalía de Patrimonio inciden en la importancia de mantener el conjunto arquitectónico de tres plantas y su imponente patio central en buenas condiciones. De ahí que el Ayuntamiento de Comillas esté llevando a cabo la restauración del lucernario ubicado en la cubierta del edificio. Los andamios ocupan desde hace días el patio central de El Espolón mientras los operarios realizan las labores de desmontaje y sustitución. En total, 24 paneles de vidrio serán retirados, uno por uno, y sustituidos por otros nuevos. Después, «se procederá a un sellado especial para evitar el filtrado de agua en el edificio», concretó la concejala del área, Vanesa Sánchez. La inversión es de 80.000 euros y la 'operación de cirugía estética' se suma al resto de pequeñas actuaciones que se han venido llevando a cabo con el objetivo de garantizar el mantenimiento del inmueble que el arzobispo de Lima, Juan Domingo González de la Reguera, mandó construir en Comillas, su pueblo natal, en 1794.

Así, se han aplicado tratamientos para la madera, reparado los suelos y sustituido estores. A la vez se ha pintado y barnizado, además de invertir en «material de sonido e iluminación». Por otro lado, el Consistorio ha renovado la zona del vestíbulo «con la colocación de un nuevo mostrador y la reubicación de los diferentes elementos, para lograr un espacio más funcional y adaptado a las necesidades de los trabajadores y de los visitantes». Sánchez adelantó que antes de que finalice el año «aplicaremos un tratamiento especial contra la carcoma, dentro del calendario de mantenimiento planificado». Con estas inversiones «no solamente mejoramos el estado de las instalaciones culturales, sino que contribuimos a la restauración y conservación del patrimonio civil y arquitectónico de Comillas», incidió la concejala.