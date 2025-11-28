La Coral Barquera rinde homenaje a su fundador, el Padre Guerra Este sábado ofrecerá un concierto en el auditorio de San Vicente acompañado del Orfeón Barakaldés

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:37 Comenta Compartir

La Coral Barquera bajo la dirección de José Manuel Gómez Villán, ofrecerá un concierto a las 19.00 horas de este sábado en el auditorio David Bustamante para rendir un homenaje y reconocimiento al sacerdote claretiano Pedro Guerra Preciado, popularmente conocido como Padre Guerra, una persona muy querida en San Vicente donde hizo una gran labor en los muchos años en los que ejerció su labor pastoral en el municipio.

Precisamente uno de sus grandes legados fue la Coral Barquera, agrupación que él impulsó y creó en el año 1983. Él mismo se mantuvo al frente como director hasta su fallecimiento en el año 2004.

En este próximo recital, la Coral Barquera interpretará parte de su amplio repertorio, en su mayor parte, canciones del rico repertorio coral de San Vicente. Estará acompañado por el Orfeón Barakaldés, una de las agrupaciones corales más destacadas y veteranas de Euskadi: tiene más de un siglo de historia.