Cabezón negocia con los trabajadores de Corporaciones Locales para evitar ir a juicio Ayuntamiento de Cabezón de la Sal / Javier Rosendo El equipo de Gobierno critica que les pidan responsabilidades «los que hicieron lo mismo cuando gobernaban» LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Viernes, 22 junio 2018, 19:59

Los representantes de los partidos que conforman el equipo de gobierno en Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso (PRC), Javier Gutiérrez (PSOE) y Raquel Fernández (IU), alcalde y concejales de Contrataciones y Personal respectivamente, han ofrecido este viernes una rueda de prensa para aclarar el incumplimiento del convenio de los trabajadores de Corporaciones Locales, que fue denunciado por la portavoz de Cabezón Puede Sal, Blanca Castañeda, esta semana y que ha despertado la polémica.

Castañeda criticaba en su nota de prensa al equipo de gobierno y pedía responsabilidades a los concejales «por no respetar las condiciones del convenio colectivo con el personal contratado a través de la Orden de Corporaciones Locales del año pasado, que no ha sido suficientemente retribuido por realizar su trabajo». Los empleados, asesorados por varios sindicatos, pusieron varias denuncias contra el Ayuntamiento. Denuncias que no están llegando a juicio, «pues estamos negociando con los afectados y llegando a acuerdos», ha adelantado el alcalde, quien ha recordado que esta misma situación se viene produciendo con los trabajadores que entran a trabajar al Consistorio mediante esta subvención en los últimos años, «y que hasta ahora no se ha comenzado a solucionar».

Al equipo de gobierno actual le ha tocado abordar este asunto, «pues los políticos que ahora denuncian han formado parte de los equipos de gobierno que han tolerado esta situación en años anteriores», han incidido los concejales. Una situación que se está «solucionando» a la vez que se produce el ingreso de que nuevos trabajadores a traves del plan de Corporaciones locales. «En breve comenzará a trabajar personal de calle», ha adelantado Reinoso.

Tanto el regidor como sus concejales, han que «las subvenciones quee han llegado del Gobierno de Cantabria para contratar a estos trabajadores se han repartido entre los mismos, ya que el Ayuntamiento no se quedaba con absolutamente nada». Con respecto a la denuncia de la portavoz de Cabezón Puede Sal, «es muy bonito enarbolar banderas defendiendo los derechos de los afectados cuando uno también se ha beneficiado de este servicio y lo ha tolerado». Reinoso ha dicho que de esta situación «somos culpables todos los partidos que hemos gobernado en Cabezón en los últimos quince años, pero es el equipo de gobierno actual quien está arreglando este problema».

El objetivo del actual gobierno municipal «es ir abonando las diferencias salariales a los denunciantes y que la situación se vaya regularizando». De hecho, ha aclarado la portavoz de IU, «nosotros mismos hemos recomendado a los perjudicados que denuncien, pero sabemos que no van a tener que correr con los gastos porque no se va a llegar a juicio».