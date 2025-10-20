El escritor Correa Gil de Biedma protagonizará un café literario en la Fundación Comillas El encuentro tendrá lugar el lunes 27 de octubre y abordará su proceso creativo en las más de veinte novelas que lleva escritas

El prolífico escritor Federico Correa Gil de Biedma -cuenta con 22 novelas publicadas- será el protagonista en el encuentro literario que tendrá lugar el próximo ... lunes, día 27 de octubre, en la biblioteca de la Fundación Comillas. El acto, denominado 'café literario', se celebrará a las 17.00 horas, con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas (24 de octubre) y será moderado por el director de la fundación, Dámaso López. El autor, descendiente del poeta Jaime Gil de Biedma, mantiene desde niño un fuerte vínculo con la villa de Comillas, donde pasaba los veranos, y donde se retiró a escribir con más de cuarenta años -hasta entonces trabajaba en el mundo de la publicidad en Madrid-. Es precisamente la villa modernista el escenario en el que ambienta muchas de sus novelas. En el encuentro, el escritor compartirá sus reflexiones sobre el proceso creativo y el contenido de sus libros. Hablará, entre otras cuestiones, de la comisaria Rocío Prados, la protagonista de una serie de cinco novelas que comenzó con 'Una rosa blanca, una rosa negra' (finalista del I Premio La Trama), un thriller policíaco que investiga la inquietante muerte de una joven, cuyo cadáver aparece al pie de un acantilado durante su estancia en un internado de verano. Una historia trepidante que atrapa al lector desde la primera palabra. Además de hablar sobre su obra, Correa Gil de Biedma abordará otros temas, como el valor de los libros y el papel esencial de las bibliotecas como espacios de pensamiento, encuentro y transformación. Aunque el café literario está abierto a todos los públicos, desde la Biblioteca de la Fundación Comillas se recomienda confirmar asistencia a través del correo electrónico biblioteca@fundacioncomillas.es.

