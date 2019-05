La Federación del taxi dice no a Alfoz de Lloredo J. Rosendo Rechazan tramitar la concesión de licencia de auto-taxi en el municipio por estar revocada desde mediados del pasado año por el propio Ayuntamiento DM . Santander Martes, 7 mayo 2019, 16:06

La Federación Cántabra del Taxi ha respondido a las afirmaciones del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo relativas a la puesta en marcha de una licencia de auto-taxi. Concretamente han dicho que no. No se ha negociado y no tramitarán la citada licencia, suspendida desde hace un año por decisión del propio Consistorio.

Responden directamente al alcalde, Enrique Bretones, quien afirmaba que se ha escuchado la opinión del sector para hacer esta adjudicación, ya que según la Federación ni siquiera han sido atendidas las alegaciones presentadas el pasado 1 de marzo a la ordenanza reguladora del servicio de auto-taxi.

En un comunicado, el presidente del colectivo, Manu Andoni Ruiz, recuerda que la federación ya interpuso el pasado año un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno de Alfoz de 24 de septiembre de 2018, que aprobó de forma definitiva la ordenanza reguladora del servicio.

Además, anuncia que ante la postura municipal la federación tiene previsto presentar una demanda ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Esta advertencia de la Federación Cántabra del Taxi es consecuencia del anuncio realizado la pasada semana por Bretones de que el Ayuntamiento sacará a licitación una plaza de auto-taxi con la intención de instaurar un servicio gratuito para trasladar a los vecinos hasta el Hospital Sierrallana.

Según explicó, esta decisión se basa en un acuerdo plenario «tras pedir un informe a la Dirección General de Transportes y escuchar a la Federación de Taxistas», algo que los profesionales niega.

En este sentido, Manu Andoni Ruiz insiste en que la alegación presentada por la Federación a la ordenanza municipal se basa en que la licencia municipal que el Ayuntamiento considera «vacante» está revocada desde 2018.

Así mismo, resalta que si el Ayuntamiento desea licitar una nueva licencia de auto-taxi, deberá atenerse a lo establecido en el reglamento nacional «que exige la audiencia a las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores representativas del sector», algo que afirma no se ha hecho.