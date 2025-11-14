El fuerte viento se lleva por delante la pista de pádel cubierta en Herrerías

Las fuertes rachas de viento que se han registrado la madrugada de este viernes en la región han causado importantes destrozos en la pequeña localidad ... de Cades, capital adminnistrativa del municipio de Herrerías. Los vecinos se levantaron por la mañana con la sorpresa de que la pista cubierta de pádel se había venido abajo, con toda su estructura quedando sólo un amasijo de hierros. Se trata de una de las pocas instalaciones deportivas con las que cuenta el valle del Nansa.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, las velocidad del viento registrado en la zona occidental de la región, durante la noche del jueves a este viernes, llegó a alcanzar los 168 kilómetros por hora en algunos puntos, lo que provocó que la instalación se viniese abajo. Se trata de una pista cubierta que se inauguró en 2018 y que había sido financiada por el Gobierno de Cantabria, con una inversión de 35.000 euros.

Lo que queda de la pista se encuentra justo en frente de las antiguas escuelas de Cades, hoy transformada en el edificio de la Ferroteca, en pleno centro del pueblo y a pocos metros del Ayuntamiento de Herrerías.