Estado en el que ha quedado la instalación de padel en Herrerías.

Estado en el que ha quedado la instalación de padel en Herrerías. DM

El fuerte viento se lleva por delante la pista de pádel cubierta en Herrerías

La instalación, ubicada en el pueblo de Cades, ha quedado completamente destrozada

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:43

Comenta

Las fuertes rachas de viento que se han registrado la madrugada de este viernes en la región han causado importantes destrozos en la pequeña localidad ... de Cades, capital adminnistrativa del municipio de Herrerías. Los vecinos se levantaron por la mañana con la sorpresa de que la pista cubierta de pádel se había venido abajo, con toda su estructura quedando sólo un amasijo de hierros. Se trata de una de las pocas instalaciones deportivas con las que cuenta el valle del Nansa.

