El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El actor Jorge Sanz en una imagen de archivo. Marilú Báez

Jorge Sanz

Alubiero Mayor en la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo
«La gente quiere volver al mundo rural y a dedicarle tiempo a las comidas»

El actor acudirá a la localidad de Casar de Periedo el domingo para participar en la Feria de la Alubia y la Hortaliza acompañado de toda su familia

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

Al actor Jorge Sanz (Madrid, 26 de agosto de 1969) le van los saraos, así que el domingo en la Feria de la Alubia y ... la Hortaliza que se celebra en Casar de Periedo, donde será nombrado Alubiero Mayor, estará como pez en el agua. Después de representar a la anchoa de Santoña y al sobao pasiego, el madrileño recala en el ala oeste de la costa cántabra, donde espera, sobre todo, reírse mucho de sí mismo y hacerlo junto a su familia, porque al norte «subimos todos», menos su hija mayor, que vive en Llanes y ya le ha dado nietos. A Jorge Sanz el balance de su vida le sale positivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  2. 2 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  3. 3

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  4. 4

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  5. 5 El Gobierno atribuye los incendios a Â«desalmadosÂ» y apela a la responsabilidad ciudadana para denunciarlos
  6. 6

    El fuego quema castaños centenarios en El Habario, un singular paraje entre Pendes y Cabañes
  7. 7 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  8. 8

    Martina cumple 100 años y no le duele «ni el dedo gordo del pie»
  9. 9

    Cuarto caso de gripe aviar en Cantabria
  10. 10 La pregunta a la que David Bustamante se negó a responder: «Eso no lo voy a decir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La gente quiere volver al mundo rural y a dedicarle tiempo a las comidas»

«La gente quiere volver al mundo rural y a dedicarle tiempo a las comidas»