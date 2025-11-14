Al actor Jorge Sanz (Madrid, 26 de agosto de 1969) le van los saraos, así que el domingo en la Feria de la Alubia y ... la Hortaliza que se celebra en Casar de Periedo, donde será nombrado Alubiero Mayor, estará como pez en el agua. Después de representar a la anchoa de Santoña y al sobao pasiego, el madrileño recala en el ala oeste de la costa cántabra, donde espera, sobre todo, reírse mucho de sí mismo y hacerlo junto a su familia, porque al norte «subimos todos», menos su hija mayor, que vive en Llanes y ya le ha dado nietos. A Jorge Sanz el balance de su vida le sale positivo.

-¿Cuál es su vinculación con Cantabria?

-Bueno, mi hija vive en Llanes (Asturias), que no es Cantabria pero está cerca y siempre ha existido esa vinculación. También a través de Antonio Resines, que hace ya muchos años que veranea en Comillas.

-¿Y la idea de nombrarle Alubiero Mayor en Casar de Periedo?

-A través de Resines también. Me contactó y me dijo: «Oye, que el año pasado me lo dieron a mí y fue estupendo y me han dicho que si querías ir tú este año». Y pensé, joder pues genial. Voy a subir con todos mis hijos y va a ser un fin de semana familiar en el que seguro que nos lo pasamos muy bien.

-¿Es embajador de otros productos?

-Si te soy honesto, Antonio y yo somos mucho de estas cosas y nos lo vamos pasando de uno a otro. Tenemos la anchoa de Santoña, el sobao pasiego y la quesada. Y ahora Alubiero Mayor, lo que me parece genial.

-Y las alubias de Casar son especiales

-Pues no lo sé, pero lo voy a comprobar, porque me voy a poner morado.

-¿Se come mejor en los pueblos que en los ámbitos más urbanos?

-En los pueblos se le dedica más tiempo a la cocina y hay una cosa en el ritmo y en el adorno que no se da en la ciudad, especialmente entre semana. Se le pone más mimo o al menos lo intentamos. A mí en Madrid me cuesta encontrar una fiesta de barrio con más de cien puestos en la calle como va a haber el domingo, con todo tipo de verduras y con productos de la huerta.

-Hay un problema endémico en el mundo rural y es la despoblación. ¿Cómo puede contribuir el cine a mitigar este abandono de los pueblos?

-Yo creo que el cine no puede hacer nada más que continuar contando historias, ya sea ambientadas en un pueblo o en una ciudad ¿no? Si me hablas de 'Los Santos Inocentes' (de Mario Camus) como referente, no sé si es la mejor película para repoblar el mundo rural (se ríe). Por el momento reconozco que me da envidia la gente que se marcha a un pueblo abandonado y se hace una casa. Creo que esa va a ser la tendencia en general.

-¿Lo cree?

-Es lo que me gustaría pensar, lo que pasa es que yo tengo demasiada fe en la condición humana y no se debe tener tanta, porque a veces deja bastante que desear, pero aun así seguimos ahí, en la brecha.

-Se habrá llevado muchas decepciones entonces

-No, no, la verdad que ya decepciones me llevo cada vez menos.

-Los personajes como usted, digamos, referentes ¿Tienen la capacidad de contribuir a hacer un mundo mejor o es un mito?

-Uf, a ver ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece un mito, porque todas las personas tenemos nuestras luces y nuestras sombras y claro, a mí no me gustaría ser un referente tal y como están las cosas hoy en día ¿sabes? Yo creo que cada uno es su propio referente y tiene que buscar su felicidad donde puede y como puede. Y en este sentido, me gustaría pensar que la gente al final, lo que quiere es volver al ámbito rural, a la franqueza y a dedicarle tiempo a las comidas.

-¿Le ha ayudado a encontrar esa felicidad tener la capacidad de parodiarse a sí mismo como en la serie 'Qué fue de Jorge Sanz'?

-A mí ahora me gusta reírme de todo en general y para poder hacerlo, lo cortés es empezar a reírme de mí mismo y que no me importe que se rían de mí.

-¿Nos tomamos todo demasiado en serio?

-El sentido del humor es un síntoma de inteligencia. Prefiero el buen humor al mal humor y ahora hay mucha gente que está enfadada. Por ejemplo, este fin de semana voy a ser Alubiero Mayor en un acto al que acudo con toda mi familia y con mis nietos, porque soy abuelo. Mis hijos se van a pasar el día descojonándose de mí porque me voy a hacer fotos con cientos de personas. El lema es: «si te encuentras a Jorge Sanz, te puedes hacer una foto». Eso da para muchas situaciones graciosas, lo cual me parece sanísimo.

-Hablemos de su carrera como actor, que ha sido un poco oscilante. Pasó de ser descubierto a ser olvidado y después redescubierto de nuevo.

-Dirás errática ¿no? Es la historia de mi vida una y otra vez, sí. Voy tirando por la vida con esa cantinela y no me va mal del todo. Me parece una forma cómoda de ir por la vida. La vida es larga y llevo 40 años corriendo. No siempre se puede estar en la peli o en la serie de moda.

-¿Cómo elude la vanidad de la fama?

-Me he puesto como tono de llamada unos aplausos y el teléfono me aplaude de vez en cuando. Con eso me va bien. ¿Sabes cuando la gente aplaude en los aviones tras el aterrizaje? Pues yo me levanto y saludo. Mi hijo se descojona. No está la cosa para desperdiciar ovaciones.

-Se le ve feliz.

-No sé, la vida me ha tratado bien, pero más bien me veo en busca de la felicidad.

-El directo de cine y su amigo, David Trueba, recordaba hace un tiempo en una tribuna cuando grababan la Belle Époque en Lisboa con Penélope Cruz, Gabino Diego, Ariadna Gil o Maribel Verdú. Les llamaban los jóvenes. ¿Cómo recuerda esos tiempos?

-Pues imagínate. Para mí ese fue el rodaje de la felicidad. Estoy muy satisfecho y he vivido cosas muy bonitas. He tenido una vida plena dedicándome a algo que me apasionaba y además se me da más o menos bien, así que, joder, ¿Qué más le puedo pedir a la vida?

-¿Un cocido montañés con alubias de Casar de Periedo?

-Sí y además me temo que no va a ser solo uno.