Los jóvenes viven noches saludables

«El objetivo es que sea un servicio permanente»

El programa 'Vive la noche' se creó en el año 2000, pero en el 2006 sufrió un parón por falta de interés de las partes implicadas, hasta que en 2014 la actual presidenta de la Mancomunidad, Rosa Fernández, decidió darle un nuevo impulso. «Nuestro empeño es que sea un servicio permanente, donde surjan sinergias y nuevas iniciativas». De hecho, desde la Mancomunidad ya se está ideando un proyecto para ampliar el servicio y implicar a toda la comunidad, «pero es algo que todavía tenermos que matizar mucho», admite Rosa. La presidenta también opina que se podría ampliar el servicio y ponerlo en marcha algún día más, no solo viernes y sábados, pero es complicado, «porque no disponemos de más personal». Las ayudas son las que son. A pesar de todo, el servicio, opina la presidenta, «es fundamental, porque en esta zona no hay cines, ni centros comerciales, que son quizá lugares a los que acuden los adolescentes». Además, «muchos de ellos no tienen facilidades para desplazarse», por lo que contar con un centro juvenil en Cabezón de la Sal donde puedan relacionarse y llevar a cabo este tipo de actividades «es muy positivo para ellos». Si alguien quiere comprobarlo, que se pase por allí.