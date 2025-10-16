El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde de Tudanca, Mario González, delante del edificio Consistorial, antes del pleno en el que tomó posesión de su cargo. Javier Rosendo

Mario González, alcalde de Tudanca

«Tenemos que luchar para que la gente que vive aquí no se marche»

El nuevo alcalde del PP habla de sus proyectos en el Ayuntamiento y elude la polémica sobre su currículo: «No voy a entrar en eso»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Desde fuera, no parece que al nuevo alcalde de Tudanca le haya afectado el trepidante capítulo sobre el supuesto engrosamiento de sus credenciales académicas. ... Su carácter templado, su actitud desprovista de agitación y su tono desafectado indican que al menos, el regidor más joven de Cantabria con 25 años, cuenta con la templanza suficiente para dirigir un municipio de 150 habitantes, que maneja un Presupuesto de 380.311 euros –para que se hagan una idea, el Ayuntamiento de Santander destina 350.000 euros tan solo a subvenciones en deporte base–.

