Desde fuera, no parece que al nuevo alcalde de Tudanca le haya afectado el trepidante capítulo sobre el supuesto engrosamiento de sus credenciales académicas. ... Su carácter templado, su actitud desprovista de agitación y su tono desafectado indican que al menos, el regidor más joven de Cantabria con 25 años, cuenta con la templanza suficiente para dirigir un municipio de 150 habitantes, que maneja un Presupuesto de 380.311 euros –para que se hagan una idea, el Ayuntamiento de Santander destina 350.000 euros tan solo a subvenciones en deporte base–.

-¿Sus primeras horas como alcalde de Tudanca?

-Tomando tierra. Como dije ayer –refiriéndose al martes, cuando tuvo lugar el pleno donde fue designado– este es un reto importante que afronto con mucha gratitud hacia los compañeros que han decidido confiar en mí y hacia los concejales que me apoyaron para dar este paso.

–¿Cree que la asistencia al pleno de los representantes de su partido (los consejeros Isabel Urrutia y Roberto Media, entre otros) habría sido igual de no haber existido la polémica sobre su currículo?

–No tiene nada que ver. El apoyo está claro desde hace tiempo y el martes era un día importante para el municipio de Tudanca, que es el verdadero protagonista, y para todos los vecinos.

-Aparte del Ayuntamiento, el protagonista en los días previos al pleno ha sido precisamente usted, a quien han acusado de engordar sus títulos académicos: intervino hasta el ministro Óscar Puente. ¿Esperaba que se levantase tanta polvareda?

-No, evidentemente no lo esperaba y no voy a hacer más declaraciones al respecto más allá de lo que ya le respondí al ministro en la red social X –antes Twitter–. A esa respuesta me remito en todo momento.

–¿Dijo que era geógrafo cuando aún no ha finalizado sus estudios y luego lo modificó?

-No voy a entrar en eso.

–Lo más importante para un alcalde es la confianza de sus ciudadanos. ¿La tiene?

-La tuvimos hace dos años en las elecciones municipales y serán los vecinos los que tendrán que decidir si dentro de dos años, como comenté en mi discurso, volvemos a contar con ella o no. Ellos lo determinarán.

–¿Cuándo se empieza a vislumbrar como alcalde de Tudanca?

-Fue una sorpresa. Nos enteramos en un pleno de que el alcalde, Manuel Grande, dimitía. Nunca esperas que un regidor vaya a dejar su cargo después de tantos años y más si esa decisión va a dar un vuelco al panorama político municipal, como ha sucedido en este caso. Claro que estoy sorprendido, pero lo del martes –por el pleno– fue un mero trámite y ahora toca sentarse y ver lo que queda por hacer, tratar de lanzar algún proyecto, retomar lo que se pueda y gobernar.

–Asegura que va a revitalizar el municipio. ¿Cómo valora la gestión de su antecesor regionalista?

-Reconozco la labor del alcalde Manuel Grande, que hasta 2019 estuvo en el Partido Popular, con sus luces y sus sombras, claro. Hay aspectos de su gestión que comparto y otros que vemos de forma diferente. Soy una persona joven y no he vivido el tiempo suficiente para analizar su mandato con la madurez necesaria, pero creíamos que hacía falta un cambio y por eso decidí dar el paso y presentarme hace dos años. La revitalización ha de partir de la juventud que tanta falta hace en estas zonas rurales de Cantabria.

–Como cualquier regidor necesitará rodearse de un buen equipo. En el ámbito personal destaca el apoyo que le brindó en el pleno su número dos, el concejal Eduardo Martínez, que hizo todo un alegato en su favor

- Sí, eso es.

–¿Se lo esperaba?

-No, fue una sorpresa. Se agradece que siempre esté ahí la gente que realmente te conoce, sabe quién eres y te aprecia. Y le hablo de personas de mi propio partido, pero también de otras formaciones políticas.

–Dijo que tiene vocación de servicio público.

-Siempre me ha gustado y estoy finalizando la carrera de Geografía, por lo que me interesan los diferentes elementos que componen el territorio y obviamente la gente que lo habita.

–¿Cómo luchar contra el despoblamiento y atraer inversión?

-El despoblamiento lleva a la pérdida de infraestructuras, merma la calidad de vida y obliga a los vecinos a marcharse fuera en busca de oportunidades o servicios que no encuentran en el ámbito rural.

–¿Qué puede ofrecer Tudanca?

-Tenemos que luchar para que la gente que vive aquí ahora no se vaya. Intentaré apostar por mantener los pocos negocios que hay abiertos, de manera que se puedan crear puestos de trabajo, que al final es lo que fija población en un territorio. Por ponerle un ejemplo, sabemos que en Tudanca nunca vamos a tener acceso a una actividad extraescolar de inglés en la puerta de casa. Sería lo ideal, pero resultaría muy complicado mantenerlo en el tiempo de forma sostenible con tan poca población. En cambio, trabajaremos porque los vecinos tengan acceso a estos servicios aunque estén a cierta distancia porque es primordial apoyar a las familias que deciden emprender su vida aquí en todos los aspectos.

–¿Cómo son las relaciones con los dos concejales del PRC en el Ayuntamiento?

-Nunca he distinguido de colores políticos y milito en el PP desde 2019, porque tengo unas creencias e ideas que me llevaron por ese camino y es el partido que mejor representa los intereses de Cantabria en general y de Tudanca en particular. No obstante, me gusta trabajar en equipo y nunca he marcado diferencias por motivos de afiliación a otros partidos. Tengo la mano tendida porque este es un trabajo compartido. Somos un Ayuntamiento pequeño y todas las aportaciones serán escuchadas.