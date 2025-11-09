El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Zona en la que se construirá el nuevo mirador. V. C.

Un mirador panorámico hacia la Sierra de Arria se convertirá en recurso turístico para Lamasón

El Plan de Sostenibilidad del Saja-Nansa invertirá 150.000 euros para construir un balcón, un área de recepción de visitantes y un pequeño aparcamiento

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:42

Valorar y potenciar un espacio de gran interés paisajístico natural pero muy desconocido como es la Sierra de Arria es el objetivo de un proyecto ... que se va a ejecutar con los recursos del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca Saja-Nansa en el municipio de Lamasón. La idea es construir un mirador panorámico –que se completará con un área de recepción de visitantes– y, tras la tramitación administrativa correspondiente, está a punto de adjudicarse con un presupuesto de 150.000 euros.

