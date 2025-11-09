Un mirador panorámico hacia la Sierra de Arria se convertirá en recurso turístico para Lamasón

Valorar y potenciar un espacio de gran interés paisajístico natural pero muy desconocido como es la Sierra de Arria es el objetivo de un proyecto ... que se va a ejecutar con los recursos del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca Saja-Nansa en el municipio de Lamasón. La idea es construir un mirador panorámico –que se completará con un área de recepción de visitantes– y, tras la tramitación administrativa correspondiente, está a punto de adjudicarse con un presupuesto de 150.000 euros.

El proyecto, redactado por la empresa de ingeniería Praxis, contempla también un pequeño aparcamiento junto al mirador y zona de estancia, y la instalación de paneles informativos y divulgativos de todo el entorno. Al tiempo se acondicionarán varios caminos que conectan la carretera autonómica CA-282 con el área donde se instalará el mirador. El emplazamiento elegido podrá servir como punto de reunión y, también, como inicio de diversas rutas de senderismo por el macizo de la Sierra de Arria, sin olvidar que este lugar se encuentra muy próximo al Camino Lebaniego, que discurre a escasos metros del espacio que se pretende potenciar.

En la comarca se confía en que esta actuación sirva para revitalizar turísticamente uno de los municipios más desconocidos de la región, como es el de Lamasón, que se encuentra fuera de las principales vías de comunicación autonómicas.

Actuaciones ejecutadas

Este proyecto se encuadra dentro del denominado eje 1 de los criterios fijados desde la Unión Europea para el desarrollo de los Planes de Sostenibilidad, destinado a favorecer la transición verde y sostenible.

Este plan de la comarca Saja-Nansa suscitó algunas dudas iniciales sobre su ejecución en el tiempo y forma, pero actualmente se encuentra con una gran parte de las actuaciones ejecutadas o en tramitación, de modo que muchas estarán concluidas en las fechas previstas.