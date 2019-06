Las motos rugirán en agosto Las motos se concentrarán en el parque Conde San Diego de la localidad. / Javier Rosendo El Harley Davidson Club Montañés organiza de nuevo el Bike Rock Fest, que atrae a la localidad a alrededor de 600 moteros de diferentes lugares LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Miércoles, 26 junio 2019, 20:07

Cuatro palabras: Galerna Bike Rock Fest. Los miembros del Harley Davidson Club Montañes presentaron esta semana la cuarta edición del festival de rock y moteros que se celebra en agosto en Cabezón de la Sal. El secretario de la organización, Baldo Bañuls, ofreció una rueda de prensa acompañado del presidente del club, Uco Campuzano, y del alcalde del Ayuntamiento, Víctor Manuel Reinoso, así como de las concejalas Rosa María Fernández (PRC) y Margarita Revuelta (PSOE). Baldo recordó que cada año son alrededor de 600 las personas que se acercan a esta cita motera musical desde diferentes lugares de España y del extranjero, «ya que acude gente de países europeos como Rusia, Alemania, Francia o Inglaterra».

El evento forma parte del programa de fiestas de la localidad y supone un importante atractivo para atraer a gente al municipio, no solo aficionados, «sino también todos los turistas que en esa época del año se encuentran en Cantabria», recordó Baldo.

Esta vez, la cita tendrá lugar los días 22, 23, 24 y 25 de agosto (de jueves a domingo, ambos inclusive) y se espera la actuación de diferentes grupos de rock a lo largo de los cuatro días. En el festival actúan bandas locales, regionales y nacionales, los conciertos tendrán lugar en la carpa del parque Conde San Diego y estarán abiertos a todo el mundo de forma gratuita. El binomio música y motos se presenta en esta ocasión de la mejor forma posible, con una amplia variedad de actividades que gustarán a los más entendidos y a los menos.

El programa de conciertos que se presentó en la rueda de prensa comenzará con la actuación el jueves, día 22, de la banda 'Reverendo & the new preacher boys', cabeza de cartel, que ya actuó en el Galerna Bike Rock Fest hace tres años. Gestados en Las Vegas en 2011 se afincan en Madrid, con la misión de predicar y difundir en el viejo continente las arraigadas creencias en los estilos musicales forjados en NorteaméricA. El viernes, la sesión de rock empezará a las 19.00 horas con el grupo cántabro Aurora del Norte (ADN). Se trata de una banda con sonido pop y mezclas de rock, con temas sencillos y directos.

Después de ADN, le tocará el turno a la banda DURO. El grupo de rock de este trío cabezonense se dejará querer sobre el escenario la noche del viernes. Y para terminar esta segunda jornada de conciertos, actuará en Cabezón de la Sal la banda 'Bon Scott Revival Show', el único grupo tributo a AC/DC aceptado por la propia banda, que logra traer al presente la mítica voz del cantante fallecido.

El sábado es, digamos, el día grande el festival, sobre todo si hablamos de motos. El parque Conde San Diego se convertirá en la base de operaciones del evento, donde irán llegando los moteros para participar en la ruta que tendrá lugar a las doce del mediodía. «En el parque se instalará una carpa de Harley Davidson Cantabria con un pequeño taller para arreglar averías puntuales», explicó Baldo, ya que algunos de los asistentes vienen de recorrer muchos kilómetros sobre dos ruedas. También habrá un puesto con un servicio de barbería y masajes para los que quieran aprovechar la ocasión. El dinero que se recaude irá destinado a la Asociación AMICA Torrelavega, cuyo objetivo es solucionar las necesidades de las personas con capacidades diferentes. Una de las novedades del festival.

La otra vendrá de la mano del grupo que actúa el sábado a las once de la noche, 'Los Rebeldes', una agrupación española de rock and roll que nunca antes ha actuado en este festival. Y para terminar la noche del sábado, actuará 'Jimmy Barnatan & the cocooners', con su banda de blues, que es socio de honor del club HDC Montañés. Además, a la hora del vermut actuará el sábado en la carpa del parque el dúo 'Silvidos y Gemidos', compuesto por las hermanas Silvia y Gema Fernández, que despliegan un repertorio de versiones en español «que merece la pena escuchar», indicó el secretario del club. Todo esto será después de la ruta que realizarán los moteros a partir de las doce de la mañana, que comenzará en la Avenida de España de la localidad y discurrirá por Ibio hasta San Felices de Buelna, donde se realizará un picoteo, para volver al lugar de partida.

Ya el domingo, día 25, tendrá lugar la última jornada del festival rock con la actuación del grupo 'Diana & the good times', que tocará en la plaza del pueblo. «Los hospejades ya están llenos para esas fechas», adelantó Baldo, e indicó que se trata de una de las citas más importantes del verano de Cabezón. El presidente del club, Uco, insistió además en que la localidad «es el mejor lugar para organizar este evento», que además supone un incentivo para la hostelería de la zona.