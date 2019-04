«Los niños ven cosas que no deberían a edades tempranas» María Rivero | Neuropsicóloga LUCÍA ALCOLEA Domingo, 7 abril 2019, 08:20

María lleva dos años aprendiendo cómo funciona el cerebro y es experta en neuropsicología y en pedagogía terapéutica. Trata con niños todos los días y confía en crear mejores personas para conformar la sociedad.

-¿Por qué decidió especializarse en neuropsicología?

-Siempre he estado vinculada al mundo de la discapacidad y hace un tiempo me surgió la posibilidad de cursar el Máster de Neuropsicología y Educación por la Uned. A raíz de ahí la Fundación Igareda me propuso abrir un gabinete en Cabezón de la Sal para atender a niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. Se trata de algo innovador en la localidad y cuando te introduces en este mundo te cambia la forma de mirar.

-¿En qué sentido?

–Entiendes mejor las dificultades que pueden tener los chavales. Antes, cuando un niño o niña tenía problemas de aprendizaje se le aplicaban determinados programas sin tener en cuenta de dónde venía el problema o por qué se producía. Ahora se está estudiando más en profundidad el cerebro, que es el motor de todo. Si sabes cómo funciona el cerebro, puedes ver que hay zonas que en ocasiones están menos estimuladas y por eso un niño adquiere determinadas conductas. Las neurociencias se encuentran ahora en un momento de auge porque se ha demostrado la eficacia de determinadas terapias. Se trata de un proceso a largo plazo y los resultados empiezan a obtenerse tras muchos meses de trabajo.

-¿Qué tipo de terapias emplea?

-En el gabinete tenemos once niños y cada uno es totalmente diferente, por lo que hacemos cosas distintas. Trabajamos la parte prefrontal del cerebro, que es donde se encuentran las funciones cognitivas, que nos permiten planificar, organizar, tener memoria de trabajo, encontrar los impulsos. También las áreas relacionadas con el aprendizaje. Cada niño puede padecer problemas distintos. Si por ejemplo tiene poco control inhibitorio pues trabajas con técnicas de relajación, de control de movimientos, la respiración.

-¿Se tiene en cuenta también la parte emocional para el aprendizaje?

-En neurociencia se habla de aprendizaje, de lo cognitivo y lo emocional y esto último es sumamente importante. Hay niños que tienen baja autoestima y una imagen de sí mismos negativa. Antes no se tenía en cuenta lo emocional, lo sensorial y lo motriz y es fundamental. Si alguien lee mal quizá la solución no pasa porque lea una y otra vez la misma frase, ya que puede estar relacionado con que no enfoca bien o que sus movimientos no sean los adecuados. Puede tener un problema auditivo o de motricidad.

-¿En los centros educativos se tienen en cuenta las necesidades específicas de cada niño?

-En el gabinete intentamos tratar a cada niño y niña de forma individualizada, teniendo en cuenta sus potencialidades, porque en un aula la inclusión consiste precisamente en eso. Entiendo que en los centros educativos es más difícil con tantos alumnos por clase, pero el mundo debería ser así y estamos creando personas que conformarán la sociedad.

-¿Qué papel cumplen las familias?

-Lo son todo. A veces me encuentro con que hago un trabajo con un niño y luego la familia no responde en casa, de manera que lo que has estado haciendo no sirve para nada. Aunque el niño funcione bien en el gabinete, es esencial que continúe la labor en las familias. Algunos padres se sienten perdidos y no encuentran ayuda. Lo ideal sería contar con los recursos necesarios para ayudarles, pero al sistema educativo todavía le falta camino por recorrer en este sentido. Es necesario que los niños sean partícipes en el proceso de aprendizaje, de manera que haya alumnos activos, aunque sea el profesor el que exponga la información. Que se creen grupos de trabajo y se motive a los alumnos.

-¿Se está avanzando en este sentido?

–Yo creo que sí, y que los docentes están cada vez mejor formados. Nosotros estamos en contacto con todos los colegios de la zona para hablar sobre la evolución de los alumnos, y es fundamental.

-¿Qué opina del consumo de alcohol entre los jóvenes?

-Me preocupa porque ahora se abusa más que antes. Con las redes sociales y el acceso a Internet, los niños ven cosas que no deberían ver a edades muy tempranas y eso les condiciona. Tiene que haber un control porque de otro modo se distorsiona su forma de entender y de percibir. En neurociencias hablamos de las neuronas espejo, que quiere decir que las personas nos desarrollamos imitando lo que vemos.

-¿Cada vez conocemos un poco mejor el cerebro?

-Por supuesto. La neurociencia abarca muchas disciplinas y todas están relacionadas con el funcionamiento del cerebro, que es el punto de partida. Existen buenas técnicas que nos permiten observar cómo actúa el cerebro, con qué intensidad y qué relación tiene con el aprendizaje. Cada vez se investiga más en este campo y es un mundo que me apasiona.

-¿Las personas se comprenderían mejor si entendieran cómo funciona su cerebro?

-Sí. Entiendes la base de algunos de los problemas. Yo llevo dos años en esto y aún me falta mucho por aprender.