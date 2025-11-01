El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Casa Pozo tras las obras de rehabilitación de la primera fase. Vicente Cortabitarte

Un paso adelante para el Centro de Interpretación del Parque de Oyambre en Casa Pozo

El Gobierno aprueba otra fase de rehabilitación de 445.563 euros que se suman a los 2,4 millones ya invertidos en un ambicioso proyecto en San Vicente que arrancó en 2002

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:45

La conocida como Casa Pozo de San Vicente de la Barquera dará en breve un paso más hacia su conversión en el Centro de Recepción ... e Interpretación del Parque Natural de Oyambre: el Consejo de Gobierno de Cantabria acaba de aprobar la segunda fase del proyecto de rehabilitación y ampliación con un presupuesto de 445.563 euros. Esta cantidad se suma a los 2.440.000 euros que se han invertido hasta el momento en este ambicioso proyecto.

