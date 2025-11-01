Un paso adelante para el Centro de Interpretación del Parque de Oyambre en Casa Pozo

La conocida como Casa Pozo de San Vicente de la Barquera dará en breve un paso más hacia su conversión en el Centro de Recepción ... e Interpretación del Parque Natural de Oyambre: el Consejo de Gobierno de Cantabria acaba de aprobar la segunda fase del proyecto de rehabilitación y ampliación con un presupuesto de 445.563 euros. Esta cantidad se suma a los 2.440.000 euros que se han invertido hasta el momento en este ambicioso proyecto.

Los trabajos que ejecutará ahora la empresa pública Tragsa contemplan la urbanización del entorno, la mejora de infraestructuras y la dotación de servicios técnicos y ambientales en la parcela, que se extiende por 12.328 metros cuadrados, con una superficie construida de 1.283,90 metros cuadrados y otros 1.109 urbanizados.

Según se ha informado desde la Dirección General de Biodiversidad, las principales partidas incluyen obras de urbanización, suministro eléctrico, instalaciones exteriores, así como medidas de seguridad, control de calidad y gestión de residuos. Entre las actuaciones previstas también destaca la pavimentación con hormigón impreso y capa drenante, la instalación de luminarias LED de alta eficiencia, una estación de recarga para vehículos eléctricos y la creación de zonas verdes con especies autóctonas y césped natural.

Por el momento, sin embargo, sigue sin concretarse el necesario plan para el contenido museístico del centro que será fundamental para poner en marcha el futuro centro. Tampoco se desvela la mejora del acceso peatonal desde el casco urbano de San Vicente de la Barquera, del que dista apenas unos 350 metros a pesar de que ya se contaba con un anteproyecto.

Esta fase es un capítulo más del largo y complicado proceso que está viviendo este proyecto para llegar a ser algún día realidad.

Ampliar Interior de una de las salas de Casa Pozo tras su rehabilitación. V. Cortabitarte

La iniciativa se puso en marcha en el año 2002 con la adquisición por parte del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera de Casa Pozo y toda la parcela que la rodea, una actuación en la que el Ayuntamiento se gastó 740.000 euros con el entonces Plan de Excelencia Turística.

El Consistorio cedió entonces el inmueble al Gobierno de Cantabria, con el objetivo claro desde el primer momento de destinarlo al Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre, pero allí no se movió nada hasta el año 2011. En un solemne acto, previo a las elecciones autonómicas, el entonces presidente regional Miguel Ángel Revilla colocó la simbólica primera piedra de las obras que, sin embargo, no llegaron a materializarse ya que el proyecto se quedó en un cajón del nuevo gobierno autonómico, presidido por el popular Ignacio Diego, ante los recortes impuestos por la crisis económica de la época.

El plan no se retomó hasta la primavera de 2021 (una década entera después). En ese momento, se lanzó la primera fase de obras, con 1.700.000 euros de inversión, con los que se recuperó el esplendor original de esta edificación singular, de arquitectura neo-montañesa, cuya fachada se ha respetado íntegramente.

Así, en el edificio principal de la casa se cuenta ya con la planta semisótano destinada a instalaciones, dos plantas más con espacios polivalentes de grandes dimensiones que podrán utilizarse como aulas, talleres o sala de exposiciones. Finalmente, se acondicionó una planta bajo cubierta, que, según las previsiones iniciales, acogerá despachos, una sala de reuniones y dos de audiovisuales. Además se construyó un nuevo núcleo de comunicaciones, con un atractivo mirador en la zona alta, en el que se ha instalando la escalera y el ascensor.

Estos trabajos se terminaron en los primeros días de enero del pasado año. A pesar de que en su momento se dijo que el proyecto tendría una inmediata continuación con las actuaciones pendientes, con el objetivo de abrir el centro a lo largo del presente año, la realidad es que se ha producido una nueva paralización a la que se pondrá fin con la fase ahora anunciada. De momento, tampoco se conoce en qué posible fecha se podrá empezar a disfrutar de Casa Pozo reconvertida en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre que será un nuevo y potente atractivo para San Vicente de la Barquera y su comarca.