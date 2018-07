El Pleno de Ruiloba acuerda que no habrá barbacoas en el mirador de La Corneja Uno de los trabajadores de Corporaciones Locales construye la primera barbacoa. :: JAVIER ROSENDO / Javier Rosendo El Ayuntamiento tendrá que derruir la que actualmente están construyendo los trabajadores de Corporaciones Locales LUCÍA ALCOLEA Ruiloba Domingo, 1 julio 2018, 09:26

No habrá barbacoas en el mirador de La Corneja, en el Remedio (Ruiloba), y la que actualmente están construyendo los trabajadores contratados por el Ayuntamiento a través de la Orden de Corporaciones locales tendrá que ser derruida. La medida fue aprobada el viernes en un pleno ordinario gracias a la moción presentada por el concejal del PRC, Borja Sordo, quien expresó su rechazo y el de varios vecinos del pueblo a la construcción de dos barbacoas «en este espacio natural», una actuación que se enmarca dentro de un proyecto para acondicionar el mirador. Sorprendentemente, la moción fue apoyada por los tres concejales del equipo de gobierno (PP), incluida la alcaldesa, María Luisa Vázquez, quien a pesar de todo advirtió de que «la construcción de las dos barbacoas se lleva a cabo gracias a una subvención de 27.000 euros del Gobierno de Cantabria para acometer el proyecto de mejora del mirador y su no ejecución puede suponer que el Ayuntamiento tenga que devolver el dinero».

Aunque la moción presentada el viernes no pilló a ningún político por sorpresa, los trabajadores sí se mostraron perplejos cuando en la mañana del viernes eran conscientes de que estaban construyendo una barbacoa que se iba a tirar. «Pero, ¿y qué hacemos ahora?», se preguntaban los tres contratados a media mañana. La idea de mejorar el mirador de Ruiloba no es nueva, ya que «era una de las medidas que aparecían en el programa electoral del PP», asegura la alcaldesa, quien, cuando llegó a ocupar el cargo, siguió los pasos dados por su antecesor, Gabriel Bueno (PP), para ejecutar esta iniciativa. «Gabriel no terminó de llevar a cabo el proyecto porque no encontró financiación», pero esta vez la alcaldesa solicitó contratar trabajadores a través de la Orden de Corporaciones Locales del Gobierno de Cantabria para acondicionar el mirador y, de paso, realizar otro proyecto de mantenimiento y limpieza de caminos y calles. En total, «nos concedieron once trabajadores para ambos proyectos, que han entrado a trabajar el pasado uno de junio y estarán hasta noviembre».

El proyecto para mejorar el mirador de La Corneja incluía construir dos barbacoas, colocar cierres de madera en el exterior, acondicionar los aparcamientos y reparar el cierre existente, entre otras cosas. Los trabajos comenzaron hace un mes y la primera barbacoa ya está prácticamente terminada, pero la oposición y dos de los concejales del equipo de gobierno se mostraron rotundamente en contra. «Supone un impacto medioambiental y existe el rechazo de la mayoría de los vecinos», explicó el viernes el concejal regionalista que presentó la moción.

La oposición a construir estas barbacoas entre la totalidad de los concejales de la corporación municipal es tal que en el mismo pleno se acordó también dejar la aprobación del presupuesto del año 2018 sobre la mesa porque se incluía la partida destinada a la construcción de estas barbacoas.