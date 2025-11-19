Polaciones rehabilitará y difundirá el valor de un antiguo corral de lobos Esta actuación se enmarca en un proyecto que también contempla construir un refugio de montaña en San Mamés y un mirador

Vicente Cortabitarte Miércoles, 19 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Polaciones tiene tres proyectos en cartera para poner en valor su rico patrimonio etnográfico, cultural y paisajístico. Les destinará un total de 120.000 euros, que se financiarán con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca Saja-Nansa, denominado 'Esencia de Cantabria' .

Entre las actuaciones destaca la rehabilitación del antiguo corral de lobos de Lombraña, donde recuperará la construcción que los lugareños usaban históricamente para la captura del lobo, que se encuentra en desuso desde hace tiempo. Este sitio es una trampa excavada en la tierra a la que era atraído el lobo empleando una oveja vieja como señuelo. Cuando el cánido caía en ella, quedaba atrapado, sin poder salir.

Paralelamente se recopilarán y difundirán las tradiciones, usos y costumbres ligadas a este corral y las gentes de Polaciones, entre las que se incluye una antigua trova referida al lugar. Al hilo de su recuperación, también se difundirán a través de medios digitales los usos y costumbres que generaba. Sobre el terreno se instalarán paneles informativos y una pantalla con un vídeo explicativo.

La segunda de las intervenciones es la construcción de un refugio de montaña en las Invernaillas (en la localidad de San Mamés). En este punto se levantará un pequeño albergue de montaña, de unos 12 metros cuadrados, adaptado para que puedan dormir dos personas. Será equipado con una mesa, una estufa de hierro, literas y un pequeño armario.

Este refugio no contará con servicio de guarda. Estará integrado en el paisaje, acorde con las tipologías arquitectónicas tradicionales y con el patrimonio cultural del Valle de Polaciones, por lo que servirá como plataforma de información y difusión de los valores naturales del entorno en el que se encuentra. Además se convertirá en un elemento de apoyo y seguridad a las actividades deportivas, como el montañismo, y profesionales, en concreto la ganadería.

Por último, se prevé la señalización de la ruta 'Las Collás' con la construcción de un mirador. La senda en cuestión parte del pueblo de San Mamés para llegar hasta el de Belmonte. En su punto más alto, precisamente denominado 'Las Collás', se habilitará un mirador desde el que se divisa una impresionante panorámica de Liébana, los Picos de Europa y el Macizo de Fuentes Carrionas, funcionando como un nexo que une el Valle del Nansa con Liébana y la Montaña Palentina.